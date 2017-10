Wolniejszy spadek bezrobocia

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, po czterech miesiącach umiarkowanego wzrostu spadł – podało we wtorek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Najbliższe miesiące zwykle nie są korzystne dla pracowników ze względu na spadek zatrudnienia przy pracach sezonowych, głównie w budownictwie, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. W ostatnich latach w okresie listopad-luty stopa bezrobocia wzrastała o 0,3 do 0,6 punktu procentowego. W tym roku, wobec dużego zapotrzebowania na pracowników i wysokiej podaży ofert pracy, sezonowe wzrosty stopy bezrobocia mogą być znacznie mniejsze - napisano.

Według ekspertów BIEC obecnie pięć składowych wskaźnika „działa w kierunku spadku stopy bezrobocia”, wpływ dwóch jest „umiarkowanie dodatni” na wartości wskaźnika, zaś jedna zmienna (średni tygodniowy czas pracy) „dość istotnie oddziałuje na wzrost wskaźnika, a w konsekwencji wyższą stopę bezrobocia”.

Jak podkreślono, ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był we wrześniu oceniany pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem; ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie na temat ogólnego stanu koniunktury oraz równie pozytywne prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia.

Ponownie przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia. W ujęciu wielkościowym jedynie wśród małych przedsiębiorstw odsetek firm prognozujących wzrost zatrudnienia zrównał się z odsetkiem planujących zwolnienia – zaznaczono.

Dodano, że wśród średnich i dużych firm przeważają te, które planują wzrost liczby pracowników.

W ujęciu branżowym zwolnienia zapowiadane są głównie wśród producentów odzieży, a największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są przez producentów z branży transportowej oraz w poligrafii - podkreślono.

Jak przypomnieli eksperci, we wrześniu br. spośród bezrobotnych pracę znalazło o blisko 7 tys. więcej osób niż w sierpniu (wzrost relatywny na poziomie 8 proc.).

Był to drugi miesiąc wzrostu przepływu z bezrobocia do zatrudnienia, nie mniej jednak nadal utrzymuje się on na relatywnie niskim poziomie. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest on o około 10 proc. niższy - napisano.

Według BIEC nadal „obserwujemy wysoką podaż ofert pracy trafiających do Powiatowych Urzędów Pracy. Co prawda, we wrześniu w urzędach pracy zarejestrowano o blisko 5 tys. mniej ofert pracy niż w sierpniu br. (spadek relatywny na poziomie 3,5 proc.), jednak w porównaniu z rokiem ubiegłym było ich o 12 proc. więcej”.

Jak dodano, liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne we wrześniu br. spadła w porównaniu do sierpnia o około 17 tys. (zmiana relatywna na poziomie niespełna 10 proc.).

Częściowo była to kompensacja wzrostu omawianego strumienia odnotowana w sierpniu, tym niemniej napływ do bezrobocia utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie - obecnie o 10 proc. niższym niż we wrześniu 2016 - ocenili eksperci.

Z kolei liczba bezrobotnych zwolnionych „z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała o 1 proc. i kontynuuje swoją długofalową tendencję malejącą”. Jak wskazano, wśród poszczególnych grup bezrobotnych w ostatnim miesiącu odnotowano wzrost liczby młodych bezrobotnych i spadek liczby bezrobotnych powyżej 50 roku i długotrwale bezrobotnych.