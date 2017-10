Z PLL LOT do Brazylii i nie tylko

PLL LOT uruchomi sześć nowych tras czarterowych, m.in. do Brazylii i Panamy, wcześniej niedostępnych miast w ofercie, podał przewoźnik. Czartery w sezonie zimowym oprócz powyższych kierunków będą dotyczyły Cancun, Varadero, Bangkoku i Ho Chi Minh będą wykonywane samolotem Boeing 787 Dreamliner

Cieszymy się, że wspólnie z Rainbow możemy zaproponować pasażerom atrakcyjne czarterowe połączenia z Warszawy. Nowa oferta oznacza komfortowy i bezpośredni przelot także do miejsc w Ameryce Południowej i Środkowej, do których wcześniej nie lataliśmy. Oferta jest wypadkową zapotrzebowania zgłoszonego przez touroperatora i naszych możliwości operacyjnych. Obecnie prowadzimy już rozmowy z kilkoma kontrahentami w sprawie obsługi czarterowej kolejnych sezonów” - powiedziała kierownik Działu Sprzedaży Czarterów LOT Iwona Stańczak, cytowana w komunikacie.

Uruchomienie połączenia do Brazylii zostało zaplanowane na 2 listopada, a pierwszy rejs do Panamy odbędzie się 25 grudnia.

W ramach rozkładu zimowego 2017/2018 LOT będzie wykonywał ponad 50 rejsów czarterowych miesięcznie. Obecna umowa z Rainbow obowiązuje do końca marca 2018 r, podano również.

LOT odbierze trzy z zamówionych czterech większych Dreamlinerów w wersji 787-9 w przyszłym roku, co umożliwi przewoźnikowi rozwój na kierunkach dalekodystansowych, m.in. uruchomienie od maja przyszłego roku rejsów z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Zamówienie nowych samolotów szerokokadłubowych to element strategii, którą LOT wdraża od początku 2016, podano także w materiale.

(ISBnews)SzSz