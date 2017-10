Miał być deficyt, a jest nadwyżka

W budżecie państwa na koniec września br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 3,8 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Resort spodziewa się, że w całym roku deficyt w tym ujęciu wyniesie ok. 30 mld zł.

Po sierpniu w budżecie centralnym odnotowano 4,89 mld zł nadwyżki.

Szacunki MF dotyczące całego 2017 r. wskazują, że deficyt budżetu państwa wyniesie ok. 30 mld zł (w ujęciu kasowym), co będzie jednym z najlepszych wyników w ostatnich latach. Z kolei deficyt całego sektora finansów publicznych może nieznacznie przekroczyć 50 mld zł (wg ESA2010). Taką też prognozę Polska przesłała do Komisji Europejskiej - czytamy w komunikacie.