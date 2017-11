We wschodniej Europie zarobki nie wystarczają na skromne życie

W krajach wschodniej Europy przeciętne wynagrodzenie dwóch osób nie pokrywa kosztów oszczędnego życia trzyosobowej rodziny – wynika z danych Open Finance. W tej części kontynentu, jedynie mieszkańcy Warszawy i Tallinna mogą sobie pozwolić na oszczędne życie i ewentualne oszczędności.

Z szacunków Open Finance – opracowanych na podstawie portalu numbeo.com – wynika, że statystyczna trzyosobowa rodzina z Warszawy, w której rodzice pracują, może odłożyć niecałe 140 złotych miesięcznie.

Szacunki te zakładają, że rodzina żyje dość oszczędnie. Co to oznacza? Rzadko wychodzi do restauracji kin czy teatrów, co prawda utrzymuje auto, ale rzadko nim jeździ i ogranicza się do skromnych wyjazdów wakacyjnych w kraju Polsce. Do tego dochodzi bardzo ważny koszt comiesięczny – rata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup dwupokojowego mieszkania. Efekt? To wszystko w sumie wiąże się z miesięcznymi wydatkami na poziomie 7,6 tys. zł. Gdyby zrezygnować z auta, możliwe byłoby powiększenie miesięcznych oszczędności o ponad 700 złotych, a jeśli ktoś ma na tyle komfortową sytuację, że mieszka we własnym lokalu, na którym nie ciąży kredyt hipoteczny, to oznacza, że w domowym budżecie pojawia się wolna kwota prawie 2,2 tys. zł. Po stronie przychodów sumujemy dwa przeciętne wynagrodzenia netto, co wg numbeo.com daje kwotę ponad 7,7 tys. zł – ocenia Bartosz Turek, analityk Open Finance.