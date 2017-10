Uszczelnienie systemu podatkowego przynosi efekty

Dochody budżetowe z podatku od towarów i usług (VAT), które po 9 miesiącach wyniosły 119 mld zł (wzrost o 23,3 proc. r/r), zwiększyły się do 130-131 mld zł na koniec października - poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki.

W budżecie zakładaliśmy, że w tym roku wzrost VAT wyniesie 10,9 proc., czyli 143,4 mld zł. Po trzech kwartałach mamy 119 mld zł, do tego mamy 12-14 mld zł za październik, bo już mamy pierwsze dane, więc łącznie będzie 130-131 mld zł po 10 miesiącach tego roku. Możemy być pewni, że nie tylko osiągniemy 143 mld zł, ale będzie to 153 mld zł z VAT-u - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w przyszłym roku dochody budżetu z podatku od towarów i usług (VAT) wzrosną do 163-164 mld zł.

W przyszłym roku mamy założone osiągnięcie 163-164 mld zł z podatku VAT i też wierzę, że ten cel będzie do osiągnięcia - powiedział Morawiecki.

Według projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, dochody z VAT zaplanowano w 2017 r. na poziomie 153,5 mld zł (wobec 126,58 mld zł odnotowanych w 2016 r), zaś na 2018 r. - na poziomie 166 mld zł.

Resort finansów poinformował, że w okresie 9 miesięcy tego roku dochody z PIT były wyższe o 8,3 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł). Jak ocenił Morawiecki „dobra sytuacja na rynku pracy sprawiła, że mamy bardzo dobry przyrost z podatku PIT. To wynik m.in. wysokiego przyrostu miejsc pracy w przemyśle”.

Eurostat podał dziś, że Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6 proc. we wrześniu br. wobec 4,7 proc. w poprzednim miesiącu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) skomentowało na Twitterze, że tym samym Polska znalazła się w „top 6” krajów UE z najniższym bezrobociem. GUS informował wcześniej, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec września br. 6,8 proc.

W przypadku podatku CIT myśmy obniżyli go dla małych firm. Tymczasem mamy przyrost o 17 proc. w ciągu 2 lat i 13 proc. w ciągu jednego roku. Mamy pierwsze sukcesy w CIT od 10 lat - powiedział Morawiecki.

Minister rozwoju mówił także, że wzrost inwestycji w III kwartale tego roku mógł przekroczyć 5 proc. w ujęciu rocznym.

Staraliśmy się uchwycić stan całego sektora finansów publicznych, stąd to opóźnienie w przekazywaniu danych [o wykonaniu budżetu na koniec września]. W IV kw. zwykle jednostki samorządu terytorialnego wydają 1/3 wydatków całego roku. Mam nadzieję, że one przyspieszą, bo jest to związane z inwestycjami. Wydatki publiczne rozkręcają się i wydatki inwestycyjne mają szansę przekroczyć 5 proc. w III kw. - powiedział Morawiecki.