Deficyt sektora publicznego nieco powyżej 50 mld zł

Deficyt całego sektora finansów publicznych może nieznacznie przekroczyć 50 mld zł (wg ESA2010). Taką też prognozę Polska przesłała do Komisji Europejskiej - czytamy w komunikacie resortu. Szacunki MF dotyczące całego 2017 r. wskazują, że deficyt budżetu państwa wyniesie ok. 30 mld zł (w ujęciu kasowym), co będzie jednym z najlepszych wyników w ostatnich latach.

Według przedstawionego w marcu br. harmonogramu wykonania budżetu, deficyt budżetu centralnego na koniec września miał wynieść 32,56 mld zł, tj. 54,9 proc. rocznego planu. Resort podał dziś, że dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 262,3 mld zł, tj. 80,6 proc. planu.

Czytaj także: Miał być deficyt, a jest nadwyżka

Jak poinformował resort finansów w komunikacie, deficyt sektora finansów publicznych po wrześniu wyniósł ok. 1 mld zł.

Przez wiele miesięcy sektor finansów publicznych był na plusie. Mimo, że na koniec września prognozujemy w tym obszarze niewielki deficyt, nie powinno to – przy obecnej koniunkturze, kiedy potrzebujemy środków na rozwój gospodarki – martwić ekonomistów - powiedział Morawiecki.

Ministerstwo Finansów regularnie raportuje Komisji Europejskiej prognozy dotyczące deficytu sektora publicznego, w skład którego wchodzą też np. samorządy czy sektor ubezpieczeń społecznych.

Jak informuje w komunikacie resort finansów, „w niektórych przekazach medialnych oraz w publicystyce kasowy wynik budżetu państwa jest błędnie utożsamiany z wynikiem całego sektora finansów publicznych (w ujęciu metodyki ESA‘2010). Jest to poważny błąd merytoryczny. Po pierwsze sektor finansów publicznych (w ujęciu międzynarodowej metodyki ESA‘2010 – tj. podejściu stosowanym przez KE) oprócz budżetu państwa zawiera inne jednostki podsektora centralnego (np. KFD, BFG). Ponadto należy uwzględnić podsektor lokalny (są to głównie jednostki sektora samorządowego, ale też inne podmioty i instytucje samorządowe) oraz podsektor ubezpieczeń społecznych (m.in. FUS, KRUS, NFZ). Ponadto metodyka ESA‘2010 stosuje podejście memoriałowe i szereg odmiennych ujęć metodycznych w porównaniu do sprawozdawczości budżetu państwa (np. nie uwzględnia się zysku NBP z tytułu różnic kursowych, cenowych, wyceny itp., a dochody podatkowe są „przesunięte o miesiąc”, czyli przykładowo styczeń 2017 r. przynależy do 2016 r.)”.

Jak niedawno mówił Morawiecki dla portalu wpolityce.pl „ostatnia konserwatywna prognoza przewiduje, że wyniesie on 51 mld PLN. To około 2,6 proc. PKB. Jeszcze pół roku temu prognoza KE przewidywała deficyt na poziomie 2,9 proc. PKB. Także tu możemy spodziewać się nieco lepszego wyniku”.