Złoty Laur dla LINK4

Złoty Laur „Super Biznesu” dla LINK4. Polska spółka należąca do Grupy PZU została wyróżniona za innowacyjne podejcie do ubezpieczeń komunikacyjnych i wprowadzenie na rynek rozwiązań telematycznych

Kapituła konkursu podkreśliła, że LINK4 stał się prekursorem wykorzystania telematyki. Pierwszy projekt „Bezpieczna jazda z LINK4” dotyczył poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Klienci otrzymywali od ubezpieczyciela darmową nawigację drogową, która ostrzegała ich przed zagrożeniami na trasie i prowadziła prosto do celu. Najnowszy projekt „Kasa Wraca” uzależnia wysokość płaconej składki na ubezpieczenie od stylu jazdy kierowcy.

Troszczymy się o jak najtańszą ofertę dla naszych klientów. Będziemy im zwracać pieniądze za bezpieczną jazdę. Ale jednocześnie – jako polska firma z Grupy PZU, z państwowym kapitałem – poczuwamy się do działalności prewencyjnej. A to, co możemy zrobić, to właśnie promowanie dzięki naszej ofercie bezpieczeństwa na drodze – mówi prezes zarządu LINK4 Agnieszka Wrońska, która odebrała nagrodę „Super Biznesu”.

Jak to dokładnie działa? LINK4 oferuje klientom bezpłatny program nawigacyjny, który nie tylko podpowiada drogę, ale rejestruje też styl jazdy. I bezpiecznie przejechane kilometry zamienia na zniżki w polisie – nawet do 30 procent. Oferta dostępna jest we wszystkich kanałach sprzedaży – u agentów, przez telefon i w internecie.

Link4

Innowacyjność LINK4 i kreatywność zespołu w tej firmie docenili także pozostali eksperci z branży. Ubezpieczyciel ma już na swoim koncie dwie statuetki Effie Awards za najbardziej efektywne kampanie marketingowe. Bankowcy i pracownicy firm ubezpieczeniowych przyznali mu tytuł „Lamparta Biznesu” za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki. Redakcje Biznes Trendy w dzienniku „Rzeczpospolita” i Forum Biznesu w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w styczniu 2016 roku wyróżniły LINK4 tytułem „Dobra Marka 2016 – Jakość, Zaufanie, Renoma” w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne. A miesięcznik ekonomiczny „Home&Market” na liście najciekawszych innowacji 2016 roku też umieścił „Bezpieczną jazdę z LINK4”.

Złote Laury „Super Biznesu” wręczane są od 2014 r. Laureatami mogą zostać instytucje, firmy i ludzie, których działalność przynosi szczególne korzyści polskiej gospodarce, a ich osiągnięcia sprzyjają rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości.

Organizatorem konkursu jest magazyn dla przedsiębiorców „Super Biznes”, wydawany co wtorek przez „Super Express”. W tegorocznej gali rozdania nagród uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka.