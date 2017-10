Potrzeby pożyczkowe prawie sfinansowane

Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł na koniec października ok. 91 proc. - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec października wyniósł 91 proc. w stosunku do przewidywanego wykonania ustawy, a stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 65 mld zł. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonych do tej pory przetargów zamiany, na których odkupywane były obligacje zapadające w 2018 r., poziom prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi 9 proc. - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do podaży.