Polska spadła na 27 miejsce w rankingu Doing Business

Polska zajęła 27. miejsce w najnowszej edycji rankingu Banku Światowego Doing Business, który porównuje warunki prowadzenia biznesu w 190 krajach świata

W poprzedniej edycji raportu, Polska sklasyfikowana została na 24. pozycji, pomimo, że wskaźnik liczbowy był wówczas nieco niższy (77,12 w Doing Business 2017 wobec 77,30 w Doing Business 2018), podał Bank Światowy.

Porównując ranking Doing Business do maratonu, można powiedzieć, że Polska wybiegła teraz nieco lepszy czas niż rok temu, jednak niektóre kraje były szybsze, dlatego pozycja Polski lekko spadła. Pomimo to, Polska wciąż znajduje się w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi o warunki prowadzenia działalności gospodarczej - powiedział przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich Carlos Piñerúa, cytowany w komunikacie.

Bank wskazał, że w porównaniu do innych krajów, Polska wypada dobrze w zakresie obsługi handlu międzynarodowego oraz dostępu do kredytów. Z drugiej strony, wciąż istnieje pole do poprawy, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń czy płacenie podatków. Czynności te zajmują w Polsce nadal więcej czasu niż w większości innych krajów Unii Europejskiej.

Liderem w tegorocznym zestawieniu krajów o najbardziej przyjaznym otoczeniu biznesu, podobnie jak rok temu, została Nowa Zelandia. Drugie miejsce zajął Singapur, a kolejne Dania.

W okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r., branym pod uwagę w najnowszej edycji raportu, 119 krajów przeprowadziło 264 reformy poprawiające warunki tworzenia nowych miejsc pracy, inwestowania i konkurencji. W tym czasie Polska nie wprowadziła w życie reform, które obejmuje ranking Doing Business, wynika z raportu.

Nie oznacza to, że polskie władze nie podejmują działań ułatwiających prowadzenie biznesu. Wiele udogodnień nie weszło jeszcze w życie, inne obowiązują, ale firmy jeszcze o tym nie wiedzą. Co ważne, Nowa Zelandia zawdzięcza koszulkę lidera nie tylko zmianom prawnym, ale także skrojonej pod biznes ofercie e-administracji. To właśnie w usługach cyfrowych leży klucz do dalszej poprawy otoczenia biznesu w Polsce - powiedział ekonomista Banku Światowego Maciej Drozd, cytowany w komunikacie.

Doing Business 2018 jest 15. edycją flagowego raportu Banku Światowego, którego celem jest zachęcanie krajów do poprawy warunków otoczenia biznesu. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie m.in. pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków, dochodzenia należności czy wymiany międzynarodowej.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi 5 instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 mld USD oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia.

(ISBnews)SzSz