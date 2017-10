Znowu atak terrorystyczny - 6 osób zabitych

Co najmniej sześć osób zginęło we wtorek w Nowym Jorku, kiedy ciężarówka wjechała na zatłoczoną ścieżkę dla rowerzystów i pieszych na Manhattanie - informuje AP, powołując się na anonimowego przedstawiciela organów ścigania. Jest też co najmniej 9 rannych

Ciężarówka jechała dalej i zatrzymała się dopiero po uderzeniu w inny pojazd. Kierowca, który wysiadł, wykrzykując coś i trzymając „atrapę broni palnej”, został postrzelony przez policję i zatrzymany - informują amerykańskie media.

Reuters pisze, powołując się na „dwa źródła rządowe”, że zajście jest traktowane jako atak terrorystyczny. Śledztwo prowadzi nowojorska policja i FBI.

Wydarzenia te rozegrały się w pobliżu pomnika ofiar zamachów z 11 września 2001 r.

O zajściu został poinformowany prezydent Donald Trump i burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

SzSz(PAP)