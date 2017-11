Program Polska Wschodnia już w połowie zrealizowany

Ponad połowa funduszy z Programu Polska Wschodnia zostało już rozdysponowanych – poinformował resort rozwoju. Jednocześnie, jak podaje ministerstwo, tegoroczny cel kontraktacji został wykonany w październiku.

Wykonanie tegorocznego celu kontraktacji jeszcze w październiku to olbrzymi sukces dla odpowiedzialnego za Program Polska Wschodnia Ministerstwa Rozwoju i współpracujących z nami instytucji pośredniczących: PARP i CUPT, ale przede wszystkim dla mieszkańców Polski Wschodniej, gdyż to oni będą korzystać z naszych inwestycji – powiedział cytowany w komunikacie Adam Hamryszczak wiceminister rozwoju.

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowy budżet programu to ponad 8 mld zł.

Cieszy mnie, że zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy z Polski Wschodniej tak aktywnie sięgają po fundusze europejskie i z dużym powodzeniem realizują projekty, które przyniosą korzyść wszystkim – mówi Hamryszczak.

Jak podaje resort rozwoju, najwięcej umów, bo aż 401, podpisanych zostało w ramach osi Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, przeznaczonej dla firm. W zorganizowanych do tej pory konkursach przedsiębiorcy zdobyli dotacje o wartości ok. 542 mln zł, w tym ok. 539 mln zł z EFRR. Większość złożonych wniosków o dofinansowanie pochodziło z małych i średnich miast Polski Wschodniej. Na wynik oceny czeka kolejnych 650 wniosków, a w przyszłym roku otworzą się nowe nabory.

Największa część budżetu Programu Polska Wschodnia to oś Nowoczesna infrastruktura transportowa, przeznaczona dla samorządów (zarządców dróg wojewódzkich i miejskich) oraz Związków ZIT (miast wojewódzkich i otaczających je gmin). Na projekty infrastrukturalne polegające na tworzeniu połączeń drogowych z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, oraz na zrównoważoną mobilność miejską, zawarto w sumie 38 umów o wartości 4,14 mld zł, w tym 3,1 mld zł EFRR.

W ostatniej osi, Ponadregionalna infrastruktura kolejowa, wspierane są inwestycje PKP PLK w trasy łączące ze sobą miasta wojewódzkie makroregionu (tworzą tzw. Wschodnią Magistralę Kolejową). Projekty obejmują tory z infrastrukturą towarzyszącą (np. perony, przystanki, systemy sterowania ruchem) oraz 10 wybranych dworców kolejowych (np. w stolicach województw: Olsztyn Główny i Białystok, ale nie tylko: Skarżysko-Kamienna, Szczytno, Czeremcha). Prace budowlane w pierwszym projekcie na linii kolejowej nr 68 Lublin – Stalowa Wola/ Rozwadów rozpoczęły się w lipcu br. (wartość dofinansowania projektu ok. 478 mln zł, w tym ok. 407 mln zł EFRR). W listopadzie zawarte zostanie kolejnych 5 umów, dla projektów z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, których ocena dobiega końca.