Przekop przez Mierzeję korzystny także lokalnie

Budowa nowej drogi wodnej łączącej Bałtyk z Zalewem Wiślanym przyczyni się do wzrostu turystyki nie tylko letniej, ale całorocznej. Kanał przez Mierzeję, który ma być zlokalizowany w Nowym Świecie służyć będzie także gminie Sztutowo - uważa wójt Jakub Farinade.

19 października minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk ogłosił w Elblągu, że Urząd Morski w Gdyni i tym samym resort gospodarki morskiej na lokalizację kanału przez Mierzeję Wiślaną wybrał miejscowość Nowy Świat w gminie Sztutowo.

Jak ocenił w rozmowie z PAP wójt gminy Sztutowo Jakub Farinade, przekop przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego na Mierzei i wokół Zalewu Wiślanego nie tylko latem, ale i przez cały rok. Dzięki temu wzrośnie liczba miejsc pracy przy obsłudze turystów. Budowa kanału przysłuży się całej gminie i jej mieszkańcom - dodał.

Jednak - jak wspomniał - by potencjał związany z budową nowej drogi wodnej został w pełni wykorzystany musi powstać infrastruktura techniczna wokół kanału sprzyjająca działalności handlowej, usługowej i sportowej.

„Turysta jak już dojedzie do kanału to musi się gdzieś zatrzymać, przenocować, zjeść, wypocząć i zwiedzić. Nie można inwestycji zawężać tylko do infrastruktury hydrotechnicznej. Kanał musi się choćby w pierwszych latach wybronić także pod względem społecznym, bo inwestycje wokół kanału muszą przyciągnąć przyjezdnych”- ocenił Farinade.

Podkreślił, że aby turyści zmierzający na Mierzeję i nad kanał nie utknęli w korkach jak to się obecnie dzieje, muszą mieć możliwość skorzystania z nowych dróg.

„Mierzeja nie posiada ani jednego ciągu komunikacyjnego, który by zapewniał swobodną jazdę w czasie dużego natężenia ruchu. Przepustowość dróg wojewódzkich 501 Mikoszewo-Krynica Morska i 502 Nowy Dwór-Stegna nie przystaje do potrzeb w sezonie. Dojazd do Mierzei, gdy jest znakomita pogoda, albo wyjazd z niej, gdy aura się załamie, trwa 3-4 godziny” - mówił wójt.

Podróż w normalnych warunkach na tej trasie zajmuje 40 minut. Według niego, trudno sobie wyobrazić, co się będzie działo, gdy kanał wygeneruje ruch turystyczny większy o 30 do 60 procent. Aby kierowcy nie utknęli w gigantycznych korkach musi zostać wybudowana nowa droga odchodzącą od S7 - wyjaśnił.

Ponadto jadąc w kierunku Mierzei od Nowego Dworu Gdańskiego kierowcy muszą przejechać przez dwa historyczne mosty w Rybinie o ograniczonym tonażu. Nawet lokalni rolnicy przedsiębiorcy i leśnicy mają problem, by prowadzić działalność gospodarczą i przejechać między północną a południową częścią Mierzei - wyjaśnił.

Dodał, że pomysłem na uatrakcyjnienie Mierzei, ale i odciążenie ruchu samochodowego jest rewitalizacja kolejki wąskotorowej między Sztutowem a Krynicą Morską. Obecnie kolejka w czasie sezonu wozi turystów z Nowego Dworu Gdańskiego i na trasie między Mikoszewem a Sztutowem. Podkreślił, że gmina ma pomysły na przyciągnięcie turystów. Chciałaby np. utworzyć Muzeum Zalewu Wiślanego czy Muzeum filozofa Artura Schopenhauera, który spędzał tu lata młodości.

Budowa nowego szlaku wodnego ma się rozpocząć w 2018 r., a zakończyć w 2022 r. Jej koszt to ok. 880 mln zł. Projekt w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa. Kanał ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości - 100 m, szerokości - 20 m.(PAP)