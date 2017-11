W Katowicach dwa dni debat o fintechach

Na Impact fintech’17 do Katowic przyjadą eksperci branży fintech, reprezentujący kluczowych rynkowych graczy, administrację państwową, międzynarodowe korporacje, innowacyjne startupy oraz środowisko akademickie.

Wśród zaproszonych gości będą Adam Kostyal, wiceprezes Nasdaq OMX Group, pierwszego całkowicie elektronicznego systemu obrotu papierami wartościowymi na świecie, Patric Gresko z European Investment Fund oraz Sopnendu Mohanty, Chief Fintech Officer Monetary Authority of Singapore, odpowiednika polskiego KNF i NBP, Anna Streżyńska, minister cyfryzacji i Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Łącznie w panelach weźmie udział 150 światowej klasy specjalistów, a debatom będzie przysłuchiwać się 1000 uczestników Impact fintech’17.

Program Impact fintech’17 zakłada m.in. analizę praktycznego zastosowania technologii blockchain oraz dyskusję nad potencjałem płatności mobilnych i portfeli cyfrowych. Podjęty zostanie również temat regulacji, których znaczenie w dobie transformacji cyfrowej znacząco wzrosło. Odpowiednie ich określenie może stanowić potężną stymulację rozwoju nowych technologii w finansach, lub - w odwrotnej sytuacji - zahamować ten rynek i go wyeliminować. Nie zabraknie analizy polityki kredytowej, którą innowatorzy fintech zredefiniowali poprzez uproszczenie i poszerzenie dostępu do kapitału. Z kolei kluczowi gracze sektora bankowości zaprezentują szereg innowacji w zakresie zaawansowanych analiz, otwartych platform, chmur obliczeniowych, technologii biometrycznych, pozyskiwania danych zewnętrznych i rozszerzonej inteligencji. Wspólnym mianownikiem wyboru zagadnień poruszanych w czasie tegorocznego kongresu, a jednocześnie czynnikiem intensyfikującym owe przemiany w branży finansowej, jest dążenie do zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta.

O innowacjach technologicznych w finansach w przeróżnych aspektach uczestnicy kongresu mają mówić przez 2 dni, a tematyka została podzielona na 10 ścieżek, dotyczących m.in. AI, rewolucji w bankowości, płatnościom, handlowi w internecie itd.

Mając na uwadze bezpośrednie korzyści dla uczestników Impact fintech’17 przygotowano także szereg wydarzeń towarzyszących, które mogą pomóc w rozwoju biznesu i nawiązaniu nowych kontaktów. Poza znaną już z poprzednich edycji Impact sesją pitchingową Startup4Export, organizatorzy poszerzyli ofertę dla przedsiębiorców technologicznych. Startup Arena to nowy format, w którym na osobnej scenie, przez 2 dni ponad 60 firm będzie miała okazję zaprezentowania swoich możliwości oraz spotkania się z inwestorami. Będzie można skorzystać też ze sprawdzonego już formatu Impact link, czyli aranżowanych rozmów 1:1 firm i inwestorów ze startupami. Efektem tych spotkań podczas minionych edycji jest m.in. nawiązanie współpracy pomiędzy startupem Querona z BGŻ BNP Paribas.

Siłą Impactu jest jego międzynarodowy wymiar. Nie tylko scena jest pełna zagranicznych speakerów. Uczestnicy przyjeżdżają z zagranicy by wejść na nasz rynek i zainspirować się programem, który nie ustępuje wiodącym wydarzeniom na całym świecie. W tym roku ciekawie zapowiada się międzynarodowy European Hub Meeting, gdzie fintechowe centra z całej Europy będę prezentowały swoją działalność.

Nadal istnieje możliwość rejestracji na Impact fintech’17. Można tego dokonać na tej stronie www.impactfintech17.com.