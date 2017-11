Takiej decyzji Bank Anglii nie podejmował od lat

Bank Anglii, po raz pierwszy od dziesięciu lat, podniósł w czwartek główną stopę proc. o 25 pkt. bazowych do 0,50 proc. Według analityków ma to zapobiec wzrostowi inflacji, do którego przyczyniła się decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE.

Jak podkreślił Bank Anglii w czwartkowym komunikacie, podniesienie głównej stopy procentowej do 0,5 proc. będzie mieć wpływ na szerokorozumianą gospodarkę, m.in. „na koszt pożyczek oraz oprocentowanie oszczędności”.

Według analityków, na których powołuje się agencja AP Financial wpływ tej decyzji na gospodarstwa domowe i firmy będzie „prawdopodobnie niewielki”, bo wielu właścicieli domów ma pożyczki o stałym oprocentowaniu, a koszt kredytu „pozostaje na historycznie niskim poziomie”. Jak podkreśliła AP, siedmiu z dziewięciu członków Komitetu Polityki Monetarnej (odpowiednik polskiej Rady Polityki Pieniężnej) uznali za „właściwe nieznaczne zacieśnienie kursu polityki monetarnej”, by w sposób „zrównoważony” przywrócić cel inflacyjny.

Pomimo podniesienia stopy procentowej „polityka monetarna będzie nadal znacząco” wspierać m.in. zatrudnienie i aktywność „w obecnych wyjątkowych warunkach” rynkowych.

- Stopy procentowe będą prawdopodobnie podnoszone stopniowo w dłuższym okresie - ocenił, cytowany przez Bloomberg, Colin Ellis z agencji ratingowej Moody’s Investors Service. Jak dodał, to ”łagodne podejście do stóp procentowych” różni się od tego, które stosowano w przeszłości, gdy „stopy procentowe rosły szybciej i bardziej gwałtownie”.

Według Bloomberga czwartkowa decyzja Banku Anglii zapobiegnie przyspieszeniu inflacji w ciągu najbliższych pięciu lat, czemu sprzyja osłabienie funta i najniższe bezrobocie od czterdziestu lat.

Jak wskazali analitycy, na których powołuje się agencja Reuters, podwyżka stóp, choć nieznaczna, ma symboliczne znaczenie. - Dla całego pokolenia brytyjskich gospodarstw domowych, których członkowie wchodzą w dorosłość jest to przypomnienie, że podwyżki stóp procentowych istnieją - oceniła Lucy O’Carroll, główna ekonomistka Aberdeen Standard Investments. Ekspertka dodała, że podwyżka stóp może wprawdzie stanowić obciążenie dla części budżetów domowych, jednak właściciele lokat oszczędnościowych powitają ją z radością; w okresie superniskich stóp ich zyski z lokat znacznie się bowiem obniży.

PAP, MS