Wyraźny spadek indeksu cen żywności

Indeks cen żywności FAO obniżył się w październiku do 176,4 pkt. wobec 178,6 pkt. we wrześniu (-1,2%). Spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 4 z 5 jego składowych: produktów mlecznych (-4,2% m/m), oleju roślinnego (-1,1% m/m), mięsa (-0,9% m/m) oraz cukru (-0,7% m/m). Przeciwny efekt miał wzrost składowej dla cen zbóż (+0,6% m/m) – napisał Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska, w swojej analizie.

Zwrócił uwagę, że choć jeszcze nie mamy do czynienia ze spadkiem cen – te bowiem wzrosły średnio na świecie o 2,4 proc. w październiku – to jednak dynamika wzrostów wyraźnie maleje. We wrześniu bowiem wzrost cen żywności wyniósł aż 4,5 proc. Powodem gasnącej dynamiki cen żywności są m.in. „efekty wysokiej bazy sprzed roku widoczne szczególnie w przypadku produktów mlecznych”.