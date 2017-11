Hiszpania: Kolejni członkowie rządu Katalonii w więzieniu

Dziewięciu członków katalońskiego rządu Carlesa Puigdemonta zostało w czwartek wieczorem przewiezionych do więzienia pod eskortą policji. Tymczasowy areszt odbędą w dwóch zakładach karnych zlokalizowanych na terenie aglomeracji madryckiej.

Siedmiu ministrów Katalonii zostało przewiezionych policyjnymi furgonetkami na sygnale do stołecznego więzienia dla mężczyzn Estremera.

Trafili tam wicepremier Oriol Junqueras, minister spraw wewnętrznych Joaquim Forn, minister spraw zagranicznych Raul Romeva, minister polityki terytorialnej Josep Rull, minister sprawiedliwości Carles Mundo, minister przedsiębiorczości Santi Vila, a także rzecznik rządu Jordi Turull.

Jak ujawnił adwokat Santiego Vili, jego klient w piątek rano opuści więzienie za kaucją w wysokości 50 tys. euro, na którą zgodził się w czwartek Sąd Najwyższy.

Głównym argumentem na korzyść Vili była jego rezygnacja z pełnienia stanowiska w rządzie, zanim 27 października kataloński parlament przyjął rezolucję o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.

W czwartek późnym wieczorem tymczasowy areszt w więzieniu dla kobiet Alcala-Meco rozpoczęły też szefowa katalońskiego resortu pracy Dolors Bassa oraz minister administracji publicznej Meritxell Borras.

W czwartek po południu sędzia Carmen Lamela zasądziła tymczasowy areszt dla dziewięciu przebywających w Hiszpanii członków rządu Carlesa Puigdemonta. Zarzuca im się bunt, nieposłuszeństwo wobec władzy oraz malwersację środków publicznych.

Według katalońskiego dziennika „La Vanguardia” podczas tej samej sesji Sądu Najwyższego Lamela wydała zgodę na Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i innych jego czterech ministrów, którzy przebywają obecnie w Brukseli. Z kolei według agencji Reutersa faktyczne wydanie ENA wobec Puigdemonta ma nastąpić dopiero w piątek.

W czwartek późnym wieczorem na ulicach największych katalońskich miast, m.in. Barcelony, Tarragony i Lleidy, protestowało kilkadziesiąt tysięcy osób przeciwko aresztowaniom członków gabinetu Carlesa Puigdemonta.

27 października hiszpański Senat zaaprobował przejęcie przez rząd Mariano Rajoya władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się tego regionu od reszty kraju. Nastąpiło to krótko po przyjęciu przez kataloński parlament w tajnym głosowaniu rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.

Dzień później Madryt opublikował w internecie decyzję dotyczącą odwołania premiera Puigdemonta, członków jego gabinetu oraz ponad 130 wysokich rangą katalońskich urzędników. Równocześnie nastąpiła też publikacja daty przedterminowych wyborów parlamentarnych w Katalonii, które odbędą się 21 grudnia br.

AKTUALIZACJA

Hiszpański sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) odsuniętego od władzy premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta - poinformował w czwartek późnym wieczorem jego belgijski adwokat, Paul Bekaert. Zaprzeczają jednak temu źródła sądowe w Madrycie.

„Oznacza to w praktyce, że hiszpański wymiar sprawiedliwości wyśle teraz wniosek o ekstradycję do prokuratury federalnej w Brukseli” - powiedział Bekaert w rozmowie z belgijską stacją VRT.

Poinformował także, że Hiszpania wydała nakazy aresztowania także czterech byłych ministrów katalońskiego rządu, którzy tak jak Puigdemont przebywają w Belgii.

Prawnik podkreślił, że jego klient pozostanie w Belgii i że, zobowiązał się do pełnej współpracy z władzami tego kraju. Gdy wniosek o ekstradycję zostanie przesłany do sądu belgijskiego, będzie on miał 60 dni na zbadanie sprawy.

„W przypadku, gdy wniosek o ekstradycję zostanie zatwierdzony przez belgijskiego sędziego, pan Puigdemont odwoła się” - zapowiedział Bekaert.

Tymczasem według Reutersa hiszpański sąd jeszcze nie wydał nakazu aresztowania Puigdemonta. Agencja pisze, powołując się na źródło w Sądzie Najwyższym, że ENA zostanie wydany „najprawdopodobniej” w piątek.

Również agencja AFP, powołując się na źródło w sądowe w Madrycie, poinformowała, że hiszpański sąd w piątek wyda nakaz aresztowania byłego premiera Katalonii.

27 października po południu hiszpański Senat zaaprobował przejęcie przez rząd Mariano Rajoya władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się tego regionu od reszty kraju. Nastąpiło to krótko po przyjęciu przez kataloński parlament w tajnym głosowaniu rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.

Na mocy uruchomionego przez hiszpański Senat artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji, ograniczającego autonomię Katalonii, premier Rajoy wyznaczył wicepremier Hiszpanii Sorayę Saenz de Santamarię do objęcia tymczasowej funkcji koordynatora ds. Katalonii.

28 października rano Madryt opublikował w internecie decyzję dotyczącą odwołania premiera Puigdemonta, członków jego gabinetu oraz ponad 130 wysokich rangą katalońskich urzędników. Równocześnie nastąpiła publikacja daty przedterminowych wyborów parlamentarnych w Katalonii, które odbędą się 21 grudnia br.

PAP/ as/