Dobroczynne, włoskie szaliki

Na drzewach i latarniach w Bolonii pojawią się szaliki. To dobroczynna inicjatywa na rzecz bezdomnych, którzy będą mogli jesienią i zimą ogrzać się szalikami, zbieranymi obecnie wśród mieszkańców miasta.

Włoskie media przypominają, że w ostatnich latach pojawiło się wiele oryginalnych form pomocy ubogim , począwszy od tzw. zawieszonej kawy, czyli płacenia w barze za dodatkową filiżankę dla osoby, która nie ma na nią pieniędzy. Następnie było zawieszone śniadanie, zawieszona pizza, a także świąteczne ciasto i lody. Tej jesieni na drzewach i latarniach w dwóch pierwszych dzielnicach Bolonii będzie można zobaczyć zawiązane szaliki.

„Dzięki temu bezdomni będą mogli się ogrzać. Zachęcamy ludzi, aby oddawali szaliki, których już nie noszą” - powiedzieli przedstawiciele organizacji dobroczynnej, niosącej pomoc bezdomnym.

Inicjatorzy akcji „Podaruj szalik” zaapelowali, by wieszać je w widocznych miejscach, aby każdy, komu jest zimno, mógł go łatwo znaleźć i się nim otulić. To pierwszy taki pomysł we Włoszech - zauważono. „Idea ta została przeniesiona ze Stanów Zjednoczonych” - wyjaśnił jeden z pomysłodawców Giuseppe Balduini.

„Mamy nadzieję, że ten sympatyczny gest podbije serca bolończyków. Już w najbliższych dniach zawiesimy szaliki” - dodał. Akcji towarzyszyć będzie kampania informacyjna.

Wkrótce zostanie prawdopodobnie rozszerzona na 10 innych włoskich miast, w których działa organizacja wolontariuszy, pomagających bezdomnym.

