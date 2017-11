Startupy testują infrastrukturę Taurona

Nad rozwiązaniami dla Taurona w zakresie usprawnienia funkcjonowania infrastruktury energetycznej czy budowy nowych biznesów w grupie pracuje 30 startupów. Dwanaście z nich już prowadzi testy na infrastrukturze koncernu - podał w piątek w komunikacie Tauron.

To dotychczasowe efekty realizacji programu Pilot Maker, którego głównym partnerem jest Tauron. Ma on pobudzać współpracę korporacji z innowacyjnymi startupami, prowadząc do opracowania i wdrożenia nowatorskich rozwiązań.

W programie trzej partnerzy: producent i dystrybutor energii (Tauron), wytwórca rowerów (Kross) oraz producent i dystrybutor świeżych owoców i warzyw (Amplus) określili najważniejsze obszary, w których potrzebują innowacji, licząc na współpracę ze startupami.

W trzech naborach do programu Pilot Maker Tauron przeanalizował blisko 130 rozwiązań przygotowanych przez startupy. Następnie 30 z nich rozpoczęło współpracę z grupą nad przygotowaniem rozwiązań odpowiadających na przedstawione przez nią wyzwania technologiczne.

Według wcześniejszych informacji zakwalifikowane do udziału podmioty mają otrzymywać do 200 tys. zł finansowania, 50 tys. zł na warsztaty oraz tzw. dedykowany mentoring, czyli szerokie wsparcie eksperckie przy wypracowywaniu i wdrażaniu swojego rozwiązania.

Wśród startupów wybranych przez grupę do fazy pilotażowej są m.in. Advanced Graphene Products z technologią trzykrotnego zwiększenia sprawności ogniw fotowoltaicznych dzięki wykorzystaniu grafenu, czy iGrid Technology z systemem zdalnego zarządzania sieciami dystrybucyjnymi oraz monitorowania odpływu niskiego napięcia w stacjach transformatorowych.

Boneffice testuje rozwiązanie umożliwiające automatyczne zarządzanie efektywnością bloków energetycznych, a Enelion - system zarządzający działalnością ładowarek dla samochodów elektrycznych.

Władze Taurona akcentują świadomość wyzwań stojących przed energetyką w najbliższych latach, stąd zaangażowanie koncernu w projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, a także w innowacje generowane przez startupy.

„Dbając o dopasowanie naszych produktów i usług do realnych potrzeb klientów chcemy nie tylko dynamizować transfer wiedzy między startupami a grupą Tauron, ale - co równie ważne – budować własne kompetencje we współpracy ze startupami” - zadeklarował cytowany prezes koncernu Filip Grzegorczyk.

„Współpracując ze startupami poszukujemy rozwiązań dla konkretnych problemów, aby finalnie uzyskać zweryfikowane podczas testów produkty i rozwiązania optymalnie dopasowane do potrzeb działalności grupy Tauron i naszych klientów” - dodał wiceprezes grupy ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Jako przykład współpracy przy dopasowaniu pomysłu startupu do realnych potrzeb Tauron podał modyfikację pomysłu startupu InWill. Początkowy zakładał współpracę przy stworzeniu dużej baterii stanowiącej zabezpieczenie dla stacji transformatorowych. Ostatecznie wypracowano nowe zastosowanie dla baterii - przydomowego magazynu energii z paneli fotowoltaicznych, będącego jednocześnie zabezpieczeniem w razie awarii zasilania sieciowego.

Program akceleracji Pilot Maker jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie wygrało blisko 6 mln zł dofinansowania w konkursie Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tauron - prócz 12 pierwszych już realizowanych wdrożeń - kolejne planuje przeprowadzić w najbliższych miesiącach.

Na podst. PAP