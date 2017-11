Polska od dzisiaj bez linii kredytowej MFW

Wicepremier Mateusz Morawiecki i prezes NBP Adam Glapiński zwrócili się z wnioskiem do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) o zakończenie 3 listopada br. dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) - poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Dodano, że przede wszystkim to efekt silnych podstaw polskiej gospodarki, uszczelnienia systemu podatkowego i wysokich wpływów budżetowych. Ponadto, wynik dobrych perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie, zwłaszcza w strefie euro.

Jak informuje resort finansów, rezygnacja z FCL pozwoli Polsce na oszczędności. W 2017 r. koszt rocznej opłaty za gotowość do wykorzystania linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniósł 69,2 mln zł.

Łącznie uruchomienie tej linii kosztowało nasz kraj ok. 2 mld zł - podano.

Ministerstwo przypomniało, że decyzję o zakończeniu dostępu do FCL wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział już podczas sesji gubernatorów MFW i Banku Światowego, która odbyła się w połowie października br. w Waszyngtonie.

Decyzję o rezygnacji z FCL podjąłem po analizie danych podatkowych, parametrów makroekonomicznych, ocenie naszej stabilności i rezerw walutowych w NBP - wyjaśniał wówczas wicepremier Morawiecki.

Jak czytamy w komunikacie, chodzi m.in. o rekordowo wysokie wpływy do budżetu państwa, które są wynikiem działań uszczelniających system podatkowy. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. odnotowano wzrost dochodów we wszystkich głównych podatkach (r/r), w tym z VAT o 23,3 proc. (ok. 22,4 mld zł), z PIT o 8,3 proc. (ok. 2,9 mld zł) oraz z CIT o 12,6 proc. (ok. 2,5 mld zł).

Instrument FCL został stworzony, by zapobiegać kryzysom i może być traktowany elastycznie – pobrać pieniądze może w każdym momencie trwania porozumienia, ale może mieć też charakter zapobiegawczy.

Polska traktowała ten instrument jako ostrożnościowy i nie wypłacała dostępnych środków - napisano.

Pierwsze porozumienie w sprawie uruchomienia FCL dla Polski zostało zatwierdzone w maju 2009 r., kolejne w lipcu 2010 r., styczniu 2011 r., styczniu 2013 r. oraz styczniu 2015 r. Od 2015 r. Polska stopniowo redukowała poziom dostępu do FCL, z intencją całkowitego jej zakończenia wraz z poprawą otoczenia zewnętrznego.

Na podst. PAP