GAZETA BANKOWA: Nie kupuj, wypożycz!

Firmy leasingowe należące do grup bankowych nie chcą tworzyć produktów, które byłyby konkurencją dla wciąż promowanych kredytów. Tymczasem dla potencjaljnych klientów leasing konsumencki jest łatwiejszy do otrzymania niż kredyt i nie obciąża zdolności kredytowej leasingobiorcy – wskazuje Ewa Bednarz w „Gazecie Bankowej”

Mikro- i małe przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z finansowania działalności leasingiem, który jest tańszy, mniej restrykcyjny i czasochłonny od kredytu, nie wymaga też skomplikowanych procedur. Klienci indywidualni wciąż nie zdają sobie sprawy z jego zalet, mimo że niektóre firmy leasingowe poszerzają swoją ofertę skierowaną do przedsiębiorstw o leasing konsumencki jako alternatywę dla kredytu gotówkowego lub ratalnego, np. samochodowego.

Kredyt nie lubi konkurencji…

Mała popularność leasingu konsumenckiego wiąże się nie tylko z niską znajomością oferty, ale także ze sposobem myślenia klientów i przywiązania do prymatu posiadania nad wygodą użytkowania. Prawo do użytkowania leasingowanego przedmiotu to dla wielu osób wciąż za mało, mimo możliwości wykupienia auta na własność po zakończeniu umowy, czyli po dwóch lub trzech latach.

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w Polsce w ubiegłym roku podpisano 763 umowy o łącznej wartości 66 mln zł. Oznacza to wprawdzie imponujący wzrost w stosunku do 2015 r., bo aż o 78 proc., ale udział leasingu konsumenckiego w rynku leasingu jest wciąż znikomy – wynosi zaledwie 0,1 proc.

W innych krajach europejskich jest inaczej. Wprawdzie i tam głównymi leasingobiorcami są przedsiębiorstwa, ale niemal jedna czwarta zawieranych umów należy do osób fizycznych. W niektórych krajach jest to nawet więcej. W Wielkiej Brytanii np. dwa lata temu umowy zawierane z klientami indywidualnymi wynosiły 49 proc. wszystkich umów.

Wydawałoby się, że leasing konsumencki ma więc pole do rozwoju w Polsce. Sposób myślenia Polaków też powoli się zmienia o czym świadczy wzrost popularności wynajmu długoterminowego i ofert z opcją 1 proc. wykupu. Coraz więcej osób stawia na jakość aut i miesięczny koszt użytkowania. Coś się więc zmienia.

Rozwój leasingu konsumenckiego hamują jednak firmy leasingowe należące do dużych grup finansowych, które nie są zainteresowane promowaniem leasingu wśród klientów indywidualnych, aby nie podcinać skrzydeł bankom ze swoich grup. (…)

Ewa Bednarz

Pełną wersję tekstu o perspektywach leasingu konsumenckiego w Polsce oraz więcej informacji o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html