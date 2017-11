Kampania Funduszy norweskich i EOG nie zwolniła tempa w ostatnich tygodniach. Po kolorowych wizytach na dworcach w Warszawie i Gdyni, multimedialna scenografia przeniosła się najpierw do Krakowa, a kilka dni później do Wrocławia.

Mieszkańcy grodu Kraka, geograficznie najbardziej oddaleni od Norwegii, z dużym zainteresowaniem przyglądali się stoiskowemu miasteczku skandynawskiemu, rozstawionemu w hali Dworca Głównego. Ciekawość szybko przerodziła się w uczestnictwo w zabawie. Podobnie jak w Trójmieście, zrobiono wiele fotografii z monidłami tradycyjnych strojów norweskich i zjedzono mnóstwo muffinek z cukrowymi flagami Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Polski.

Kilka dni później norweskie miasteczko zainstalowało się na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Mieszkańcy miasta oraz podróżni szczególnie upodobali sobie fotobudki i, jak w pozostałych miastach, monidła. Wiele zabawnych zdjęć udekorowało okna scenograficznych kamienic, chwalono też smak muffinek.

Ten niecodzienny widok na głównych dworach kolejowych Krakowa i Wrocławia był elementem kampanii „TAKK dla Norwegii”, podsumowującej II edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Słowo takk w języku norweskim i islandzkim oznacza dziękuję. A dziękować jest za co – podczas wydarzeń można było zapoznać się z efektami wdrażania przykładowych projektów, dofinansowanych w ramach ww. instrumentów wsparcia.

Animatorzy wyjaśniali odwiedzającym stoisko, czym są Fundusze norweskie i EOG, zachęcając do poszerzenia swojej wiedzy również na internetowej stronie eog.gov.pl.

Fundusze norweskie i EOG:

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i kilkunastu innym państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Pierwsza edycja funduszy realizowana była w latach 2004-2009. Wówczas dla Polski przeznaczono kwotę ponad 528 mln euro. Zrealizowano ponad 1400 pojedynczych projektów i programów.

Obecnie finalizowana jest druga edycja funduszy. Łączna kwota środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro.

Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG: 2014-2021

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie Funduszy norweskich i EOG na okres 2014- 2021. Polska pozostanie największym beneficjentem tych środków – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro.

W październiku 2017 r. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Obecnie finalizowane są bilateralne uzgodnienia z darczyńcami zmierzające do podpisania Memoranda Of Understanding (MoU). Ich podpisanie planowane jest do końca 2017 r.

Pierwsze konkursy w ramach III edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania funduszy norweskich i EOG w Polsce znajdują się na stronie: http://www.eog.gov.pl/