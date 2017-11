108 kierunków zimowych podróży

W trwającym już sezonie zimowym warszawskie Lotnisko Chopina oferuje 108 kierunków w połączeniach regularnych obsługiwanych przez 33 przewoźników do 51 państw świata - poinformowało lotnisko. Od grudnia br. z portu zacznie latać rosyjska linia lotnicza Ural Airlines.

Jak poinformowało lotnisko w komunikacie, w sezonie zima 2017/18 z portu obsługiwanych będzie 108 kierunków w połączeniach regularnych (nie wliczając połączenia Aer Lingus do Dublina) przez 33 przewoźników do 51 państw świata.

Na niektórych kierunkach połączenia oferuje dwóch i więcej przewoźników. Takim przykładem jest Barcelona, do której lata PLL LOT, Vueling Airlines, czy Wizz Air.

Lotnisko Chopina zapewnia możliwość bezpośredniego podróżowania do krajów europejskich, a także do Afryki, Azji, Ameryki Północnej. Najwięcej rejsów z Warszawy oferuje narodowy przewoźnik PLL LOT - 66 kierunków.

Nowością od 18 grudnia br. ma być połączenie na trasie Warszawa - Moskwa Domodiedowo, realizowane przez rosyjską linię lotniczą Ural Airlines. To będzie również nowy przewoźnik na stołecznym lotnisku.

Ponadto z Lotniska Chopina zostanie uruchomionych 15 sezonowych połączeń zimowych, wśród nich m.in. Bangkok w Tajlandii, Mauritius, Rio de Janeiro w Brazylii, Zanzibar, Montego Bay na Jamajce, Ho Chi Minh w Wietnamie, Colombo na Sri Lance, Puerto Plata na Dominikanie, czy Santa Clara na Kubie.

W grudniu wprowadzona zostanie dodatkowa rotacja linii Qatar Airways do Dohy, przywrócone zostaną cztery sezonowe, regularne zimowe połączenia linii Wizz Air z Warszawy do Ejlat Ovda (Izrael), Grenoble (Francja), Turynu i Werony we Włoszech.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największe lotnisko w Polsce. W 2016 r. port obsłużył 12,8 mln pasażerów - o 14,4 proc. więcej niż w 2015 r., a po trzech kwartałach 2017 r. 12,05 mln osób.

PAP, MS