Na Śląsku fedrują, aż miło!

We wrześniu br. polska produkcja węgla kamiennego wyniosła ponad 5,6 mln ton, a sprzedaż 5,4 mln ton - wskazują dane Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Wielkość wydobycia węgla w polskich kopalniach była najwyższa od pół roku.

Najwyższą w tym roku miesięczną produkcję węgla zanotowano w marcu, kiedy kopalnie wydobyły niespełna 6 mln ton tego surowca. Wcześniej, w lutym, było to 5 mln 174 tys. ton - do lipca było to najniższe miesięczne wydobycie polskich kopalń. W lipcu br. produkcja była jeszcze o ponad 40 tys. ton mniejsza - tym samym lipcowa wielkość wydobycia w wysokości 5 mln 132,4 tys. ton była historycznym minimum produkcji węgla w Polsce. W sierpniu i wrześniu nastąpił stopniowy wzrost wielkości wydobycia.

Z opublikowanych w piątek danych katowickiego oddziału ARP wynika, że wskaźniki osiągnięte we wrześniu są wyższe od sierpniowych - kopalnie wydobyły ponad 5 mln 632,7 tys. ton węgla (wobec 5 mln 330 tys. ton w sierpniu), a sprzedały 5 mln 400,2 tys. ton (wobec sprzedaży 5 mln 388,3 tys. ton w sierpniu). Historyczne minimum miesięcznej sprzedaży zanotowano w czerwcu 2014 r., kiedy na rynek trafiło niespełna 5 mln 36,7 tys. ton węgla.

Wrześniowe wielkości wydobycia i sprzedaży węgla, choć wyższe od osiągniętych w sierpniu, są mniejsze od ubiegłorocznych - we wrześniu 2016 r. krajowa produkcja węgla wyniosła blisko 6,2 mln ton, a sprzedaż przekroczyła 8,4 mln ton.

W prowadzonym przez katowicki oddział ARP portalu Polski Rynek Węgla dostępne są dane dotyczące miesięcznego wydobycia i sprzedaży węgla od 2007 r. Wynika z nich, że miesięczne wydobycie i sprzedaż węgla w Polsce nigdy nie spadły dotąd poniżej 5 mln ton. W styczniu 2007 r. kopalnie wydobywały i sprzedawały powyżej 8 mln ton węgla miesięcznie. W przeszłości wielkości te były jeszcze wyższe. W tym roku najwięcej węgla - ponad 6 mln ton - polskie kopalnie sprzedały w marcu, kiedy również było najwyższe wydobycie.

W zakresie cen węgla tegoroczny wrzesień przyniósł odwrócenie zjawisk obserwowanych od czerwca do sierpnia. Tym razem indeks cen węgla kierowanego do energetyki wzrósł w odniesieniu do sierpnia o 2,7 proc., a indeks węgla na potrzeby ciepłowni uległ obniżeniu o prawie 3 proc. W poprzednich miesiącach było odwrotnie - rósł indeks ciepłowniczy, spadał energetyczny.

We wrześniu wartość indeksu cenowego węgla dla energetyki wyniosła 206,17 zł za tonę (9,39 zł za gigadżul uzyskanej z węgla energii) - to o 9,08 zł za tonę węgla więcej niż w tym samym czasie przed rokiem (wzrost o 4,6 proc.). Natomiast cena węgla na krajowym rynku ciepła we wrześniu 2017 r. wyniosła 237,66 zł za tonę i - choć w stosunku do sierpnia br. zanotowano prawie 3-procentowy spadek - jest o ponad 19 proc. wyższa niż przed rokiem. W przeliczeniu na gigadżul energii jest to ponad 10 zł.

Według przedstawionych w piątek danych ARP, stan zapasów węgla na przykopalnianych zwałach wszystkich polskich producentów tego surowca w końcu września wynosił ok. 2,2 ton, wobec nieco poniżej 2 mln ton w końcu sierpnia. Górnictwo węgla kamiennego zatrudnia obecnie ok. 82,3 tys. osób.

Marek Błoński (PAP), sek