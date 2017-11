Afera Amber Gold: wątek BGŻ do prokuratury

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez BGŻ złożymy w przyszłym tygodniu - powiedział członek komisji śledczej ds. Amber Gold Jarosław Krajewski (PiS) dziennikarzom w piątek w Toruniu.

„W najbliższy wtorek będziemy przesłuchiwali funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej policji, która prowadziła swoje czynności ws. Amber Gold. Powoli wchodzimy w nowy wątek dotyczący oceny tego, jak działała policja, Centralne Biuro Śledcze oraz służby specjalne, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec podmiotów z grupy Amber Gold. Warto przypomnieć, że Marcin P. zeznał przed komisją, że był o krok przed ABW. To już pokazuje, że jako członkowie komisji śledczej stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, chcąc wyjaśnić również wątki związane z tym, kto stał za przeciekami do Marcina P., jeżeli chodzi o działania służb specjalnych” - wskazał Krajewski.

Dodał, że zdaje sobie sprawę z trudności tego zadania. Przypomniał, że szef spółki Amber Gold Marcin P. wspomniał, że miał pięciu informatorów, którzy przekazywali mu informacje dotyczące zainteresowania służb jego osobą.

„Trzeba powiedzieć, że zainteresowania bardzo spóźnionego, gdyż podsłuchy założone małżeństwu P. datowane są na 27 lipca 2012 r., co oznacza, że był to okres bezpośrednio poprzedzający ogłoszenie upadłości Amber Gold i dokładnie w dniu, gdy upadłość ogłosił OLT Express. Wymaga wyjaśnień, dlaczego instytucje państwa, w tym osoby stojące na czele Rady Ministrów, jak również prezydent RP Bronisław Komorowski, które posiadały informacje od ABW pod koniec maja 2012 r., nie wydały dyspozycji skutecznego i szybkiego działania ze strony służb specjalnych - tak, aby uniemożliwić Marcinowi P. wyprowadzanie majątku Amber Gold” - powiedział członek komisji śledczej.

Skomentował również informacje o tym, że komisja planuje złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez BGŻ.

Wskazał, że komisja ma wyznaczony harmonogram przesłuchań do 20 marca przyszłego roku. Obejmuje on 30 świadków bezpośrednio związanych z policją i służbami specjalnymi oraz osobami nadzorującymi działalność służb specjalnych. Przełożonym szefów służb był wówczas premier Donald Tusk. „To osoba, która będzie zapewne wezwana przez komisję, ale pod koniec naszej pracy, gdy uzyskamy jeszcze dodatkowe informacje z zakresu Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych, które popełniły również bardzo wiele błędów, jeżeli chodzi o ich rolę w kontekście firmy Amber Gold” - ocenił Krajewski.

Zaznaczył, że nie spodziewał się, przystępując do pracy w komisji, że tak wiele organów państwa i osób działających w sferze publicznej zawiodło w tej sprawie.

„Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo zawiodły instytucje państwa w latach 2009-2012. W ocenie wielu komentatorów wówczas tworzono państwo teoretyczne, które było silne wobec słabych i słabe wobec silnych, co spowodowało, że Marcin P. czuł się jak ryba w wodzie, oszukując kolejne osoby, mamione ogromnymi zyskami lokat w złoto. Wątek dotyczący służb specjalnych i policji jest wątkiem kluczowym. Jeżeli one uzyskały informacje, że Amber Gold to piramida finansowa, to powstaje zasadnicze pytanie, co z tą wiedzą zrobiło kierownictwo państwa - były prezydent Bronisław Komorowski, były premier Donald Tusk, były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak czy były minister finansów Jan Vincent Rostowski. To były osoby, które otrzymały poufną notatkę od szefa ABW 24 maja 2012 roku. Dlaczego nie zdecydowały się na intensywne i zdeterminowane działania ze strony służb? Każdy dzień zwłoki działał na rzecz Marcina P.” - mówił Krajewski.