Mateusz Morawiecki: Dotrzymujemy słowa!

Chciałbym polskim przedsiębiorcom podziękować za cierpliwość, bo nie wszystkie zmiany udaje się tak szybko wprowadzać jakbyśmy tego sobie życzyli, ale uwierzcie Państwo, że ten kontrakt zawarliśmy na parę lat i słowa dotrzymujemy i dotrzymamy – powiedział podczas gali Polskiego Kompasu 2017 Mateusz Morawiecki, laureat tegorocznego Złotego Kompasu. Z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów rozmawiali Michał i Jacek Karnowscy

Panie premierze, jak określiłby pan umowę społeczną, jaką zaproponowała ekipa dobrej zmiany z Polakami?

Mateusz Morawiecki: Zaproponowaliśmy Polakom, nową umowę, w której państwo ma być silne dla silnych, a zarazem wyrozumiałe dla słabszych. Przygotowując nowe przepisy, zastanawialiśmy się na przykład, jak stworzyć nowe procedury skarbowe, które z jednej strony powinny być skuteczne, a z drugiej strony odpowiać takiemu spojrzeniu na rzeczywistość gospodarczą. Zamiast długo kontrolować mniejsze firmy staramy się je pouczać, informować, a nie od razu karać. Potwierdzają to statystyki. Mniej jest kontroli w małych firmach, szybciej oddajemy VAT mniejszym firmom, a jeżeli już kontrola się zdarzy, to jest ona bardziej skuteczna ze względu na instrumenty informatyczne, dzięki którym potrafimy lepiej namierzać tych, którzy nazwijmy to: „mylą się”.

Czyli można powiedzieć, że to umowa uczciwych reguł gry?

Tak, państwa wyrozumiałego, ale jednocześnie państwa, które stosuje równe zasady gry dla wszystkich. Państwa, które stara się zapewnić, żeby konkurencyjność w gospodarce nie była pustym słowem.

Panie premierze, jakie jest źródło takiego sposobu pana myślenia o gospodarce?

Czuję się spadkobiercą Polski solidarnej, tradycji Solidarności, ale z mocną domieszką republikanizmu, swobód i wolności w tym właśnie wolności gospodarczej.

Przecież głównymi aktorami, tej sceny gospodarczej są właśnie przedsiębiorcy, którzy biorą sprawy we własne ręce i starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Nierzadko ryzykują swoim kapitałem. Chciałbym im podziękować głównie za cierpliwość, bo nie wszystkie zmiany udaje się tak szybko wprowadzać jakbyśmy tego sobie życzyli. Ale uwierzcie Państwo, że ten kontrakt zawarliśmy na wiele lat. Słowa dotrzymujemy i dotrzymamy. Chcemy być dla Was, budować jak najwięcej polskiego kapitału w polskiej gospodarce. Solą rozwoju są właśnie małe i średnie firmy.

Należy pamiętać, że jesteśmy na zakręcie historii gospodarczej świata; kolejna rewolucja przemysłowa tworzy nowe perspektywy, możliwości, a Polacy są bardzo utalentowani, dzięki czemu mamy szansę, by za 5–10 lat mieć rodzime firmy – międzynarodowych championów. To one będą wizytówką naszej gospodarki na światowych rynkach.

