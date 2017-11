GAZETA BANKOWA: Jak wyłączyć karuzele VAT

Gdy rząd PiS zadeklarował, że środki na ambitne programy społeczne zdobędzie przez uszczelnienie systemu podatkowego zarówno politycy opozycji, jak i mainstreamowe media prześcigały się w szyderstwach i kpinach. Jednak zdecydowane działania rządu i ich radykalne skutki finansowe szybko zamknęły usta krytykom – pisze w „Gazecie Bankowej” Edyta Hołdyńska

Ministerstwo Finansów oszacowało, że luka podatkowa w Polsce w 2015 r. była 7,1 raza większa niż w 2007 r.; wzrosła w tym czasie z 7,1 mld zł do 50,4 mld zł w 2015 r. Skumulowany poziom w latach 2008–2015 wyniósł, według danych resortu, 262 mld zł. Komentując to szokujące zestawienie, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że od tego, w jaki sposób będziemy w stanie uszczelnić system podatkowy, zależy w ogromnym stopniu przyszłość Polski.

Głównym źródłem tego drastycznego „upustu krwi” z systemu finansowego Polski, który mógł wynosić rocznie równowartość nawet 3 proc. naszego PKB, było przestępcze wyłudzanie VAT. Z dotychczas zgromadzonej wiedzy wyłania się obraz międzynarodowych grup mafijnych i rodzimej przestępczości zorganizowanej, które przy bierności służb państwowych osiągały na karuzelach VAT-owskich rentowność „biznesu” porównywalną lub wyższą od handlu narkotykami przy dużo niższym poziomie ryzyka. (…)

Rząd PiS rozpoczął walkę z wyłudzeniami VAT i uszczelnieniem systemu podatkowego od pierwszych dni urzędowania. Premier Beata Szydło mówiła jasno, że jednym z głównych źródeł finansowania ambitnych projektów społecznych, z programem Rodzina 500+ na czele, będą środki, które pojawią się w budżecie za sprawą uszczelnienia systemu podatkowego. Gdy takie deklaracje padały po raz pierwszy, zarówno politycy PO, jak i mainstreamowe media prześcigały się w szyderstwach i kpinach z tej „księżycowej” ich zdaniem koncepcji. Jednak zdecydowane działania rządu, ich radykalne skutki finansowe szybko zamknęły usta krytykom. Głoszone przez nich wcześniej frazy o oczywistości „immposybilizymu” w sprawie wyłudzeń VAT okazały się blagą.

Rząd premier Beaty Szydło wprowadził działania uszczelniające pobór podatku VAT dokonany zarówno w roku 2016, jak i 2017, w tym przede wszystkim liczne zmiany w prawie, m.in.: odwrócony VAT w budownictwie; zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorstwami z 15 tys. euro do 15 tys. zł; wejście w życie elektronicznego nadzoru nad przewozami towarów wrażliwych; ustawa antyhazardowa; pakiet paliwowy; zmiany w zakresie rejestracji, odmowy rejestracji i wykreśleń z rejestru VAT, czyli eliminacja tzw. słupów; rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK); zmiany zasad kwartalnego rozliczania VAT; zmiana zasad 25-dniowego zwrotu VAT; wreszcie zaostrzenie sankcji karnych za wystawianie fikcyjnych faktur VAT – kary 25 i 10 lat więzienia i wprowadzona ostatnio konfiskata rozszerzona majątków pochodzących z przestępstw, w tym także tych polegających na wyłudzaniu podatków – wylicza eurodeputowany PiS dr Zbigniew Kuźmiuk.

150 miliardów? To możliwe

W Sejmie 26 września na konferencji poświęconej 25-leciu funkcjonowania podatku VAT w Polsce wicepremier Mateusz Morawiecki stwierdził, że spodziewa się w tym roku osiągnięcia co najmniej 150 mld zł wpływów z podatku VAT. (…) Zapowiedzi wicepremiera Morawieckiego wydają się hurraoptymistyczne tylko z pozoru, bo gdy spojrzeć na tendencje w statystyce wyglądają na realistyczną ocenę sytuacji.

W bieżącym roku w okresie styczeń – czerwiec odnotowano bowiem wzrost dochodów we wszystkich rodzajach podatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym wzrost dochodów z VAT wyniósł ponad 28,1 proc. tj. o 17,6 mld zł. Ten ogromny wzrost wpływów z VAT wynikał z wzrostu wpływów brutto o 9,76 mld zł w ujęciu rok do roku i spadku wartości zwrotów o 7,9 mld zł, licząc rok do roku.

Skoro za półrocze 2017 r. wpływy z VAT były o blisko 18 mld zł większe niż w roku poprzednim, to przy utrzymaniu tej tendencji wzrostowej, wpływy z VAT za cały rok, powinny znacznie przekroczyć wielkość zaplanowaną w budżecie i osiągnąć do niedawna wydawało się astronomiczną kwotę 150 mld zł – podsumowuje Zbigniew Kuźmiuk.

Taki wynik poboru podatku VAT byłby też w sprawie słuszności powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie wyłudzeń podatkowych w latach 2007-2015 argumentem nie do podważenia.

Edyta Hołdyńska, redaktorka telewizji wPolsce.pl

Pełną wersję tekstu o luce VAT i walce z wyłudzeniami podatków oraz więcej informacji o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html