Czynsz w Mieszkaniu plus naprawdę niski

Czynsz w lokalach w ramach Mieszkania plus wyniesie ok. 12 zł za mkw. - mówiła prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej Bernadeta Puczka. Opłata za wynajem 50-metrowego lokalu wraz z mediami wyniesie ok. 900 zł. Chętnych do wynajmu jest ponad tysiąc.

Obecnie chętnych na zamieszkanie w budynkach powstających w ramach programu Mieszkanie plus w Białej Podlaskiej jest już 1150.

Ankiety będziemy zbierali do końca roku i dopiero po zamknięciu tego procesu zabierzemy się za ich analizę. Mieszkania oddamy w II kwartale 2018 roku, w czerwcu przyszłego roku już wszystkie mieszkania powinny być zasiedlone - powiedziała prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej Bernadeta Puczka.

Dodała, że prace budowlane przebiegają szybciej, niż początkowo zakładano. Budynki są już przykryte, docieplone, doprowadzono także media, m.in. szerokopasmowy internet, gaz. Jak dodała prezes, trwają prace przy utwardzaniu terenu.

Jak przypomniała prezes ZGL, większość chętnych na mieszkania pochodzi z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Są chętni z Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, ale także z zagranicy - Anglii, Irlandii i Niemiec. Większość chętnych to rodziny, często wielodzietne, ale są także młode małżeństwa, a nawet bezdomni, którzy mogą pochwalić się dochodami.

Domy w Białej Podlaskiej budowane są w ramach pilotażu programu Mieszkanie plus, prowadzonego przez BGK Nieruchomości. Jak informował w czerwcu prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt budowy mkw. wyniesie tutaj 1860 zł netto. Dodał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które „zostaną w mieście, bo przetargi na budowę wygrały trzy lokalne firmy”.

Program Mieszkanie plus składa się z części komercyjnej, realizowanej przez BGK Nieruchomości, oraz części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie 11 września br. (wraz z wejściem ustawy o KZN zakończył się pilotaż realizowany przez BGKN).

BGKN w części komercyjnej przygotowuje ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest w budowie. Wartość inwestycji przygotowywanych przez BGK Nieruchomości przekracza 2 mld zł.

BGKN realizuje inwestycje także m.in. w Jarocinie, Wałbrzychu, Pruszkowie, Gdyni. Czynsze w tych mieszkaniach mają być o 25 proc. niższe od rynkowych.

PAP, MS