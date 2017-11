To będzie Święto Niepodległości na bogato

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozdał w sobotę 2017 tuszek gęsich, które trafią na stoły mieszkańców regionu w Święto Niepodległości. Akcja była przedsmakiem festiwalu gęsiny, który 11 listopada rozpocznie się po raz dziewiąty w Przysieku k. Torunia.

Gęsina staje się od kilku lat wyróżnikiem regionu w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz dnia św. Marcina. Tuszki mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogli odbierać w wielu miejscowościach m.in. Toruniu, Bydgoszczy, Chełmnie, Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Radziejowie, Tucholi, Inowrocławiu, Włocławku czy Żninie. Wygrali je, biorąc udział w organizowanych przez lokalne media konkursach.

Jednym z miejsc, gdzie można było odebrać w sobotę gęsinę było Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

To mięso idealnie komponuje się z kaszą - także tradycyjnym produktem polskiej kuchni. Staramy się przekonywać do tego przysmaku dzieci, bo gęsina jest zdrowa i smaczna. Różnie z tym bywa, ale młodsza wnuczka już chętnie zajada się pieczoną gąską - powiedziała Sylwia, która do Torunia przyjechała z województwa warmińsko-mazurskiego w odwiedziny do córki.