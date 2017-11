Samorządy, miasta i dobra współpraca

Samorządowcy z głównych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której najbliższe zgromadzenie planowane jest po 20 listopada, uzgadniają między sobą pierwsze zadania, m.in. wprowadzenie wspólnej taryfy komunikacji miejskiej. Współpracę przy tym oceniają jako bardzo dobrą.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Powstanie takiej struktury, która ułatwi funkcjonowanie tej silnie zurbanizowanej części kraju, od lat postulowali samorządowcy i eksperci. Po jej utworzeniu środowiska te były również zgodne, że rozpoczęcie działalności GZM powinni odczuć jej mieszkańcy. Stąd samorządowcy rozpoczęli prace nad wspólną taryfą komunikacji miejskiej (obecnie funkcjonują tam formalnie trzej różni jej organizatorzy).

Jak ocenił prezydent Katowic Marcin Krupa prace nad taryfą i innymi bieżącymi roboczymi sprawami GZM idą „nad wyraz bardzo dobrze”. „Widać, że jest pełne zrozumienie wśród nas wszystkich” - wskazał zastrzegając, że dotąd odbyła się bardzo wstępna dyskusja wśród głównych miast metropolii i organizatorów transportu.

„Gdy będzie gotowy pomysł, możliwy do przedstawienia w sposób jasny, będziemy go przedstawiali na zgromadzeniu i podejmowali działania” - powiedział Krupa wskazując, że nie chodzi o podanie wówczas gotowych rozwiązań, lecz zaproponowanie dyskusji nad pewnym ich wypracowanym, przy wsparciu organizatorów transportu, zarysem.

„To jest trudne. Tam jest tysiąc i jeden kłopotów. Ale prace oceniam dobrze. I współpracę związku metropolitalnego z organizatorami” - powiedział PAP prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. „Mieliśmy przedstawione konkretne rzeczy i to idzie ostro do przodu. Są też prowadzone rozmowy z Kolejami Śląskimi, jako możliwym operatorem, oraz PKP PLK nt. uruchomienia kolei metropolitalnej” - zaznaczył.

„Wszystko to dzieje się na dużą skalę w paru różnych obszarach według priorytetów, o których rozmawialiśmy w dość szerokim gronie przy różnych obszarach. To nie zawsze musi być zgromadzenie GZM, aby można było zrobić pewne ustalenia w dość szerokim gronie” - dodał.

Jego zdaniem pewne pomysły, stanowiska powinny ucierać się niekoniecznie tylko podczas formalnych zgromadzeń. „Teraz jest ten okres przygotowywania decyzji” - wskazał Frankiewicz. „Dyskusja trwa na różnych polach. Nie widzę w tej chwili zagrożeń i napięć. Uważam, że całkiem dobrze robi to ten zarząd metropolii” - uznał.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński ocenił, że na razie częściowo nieformalne rozmowy nad taryfą, odbywające się na podstawie propozycji zarządu GZM, poskutkują zadowoleniem mieszkańców metropolii. „Nie chodzi tylko o to, że będzie jeden bilet, tylko że zmiany, które się szykują będą korzystne dla wszystkich, również ekonomicznie” - powiedział Chęciński PAP.

„Nawet jeżeli miasta zapłacą więcej, to za lepszą jakość oferty i za coś, co mieszkańcy odczują na własnej skórze” - uznał prezydent Sosnowca.

Krupa podkreślił, że przy potrzebie wydyskutowania docelowych rozwiązań, celem jest wdrożenie wspólnego biletu dla wszystkich miast metropolii od 1 stycznia 2018 r. Wskazał, że najprawdopodobniej nie będzie konieczne np. konsultowanie tego rozwiązania, ponieważ będzie ono wdrożone na zasadzie porozumienia między obecnymi związkami komunikacyjnymi.

Według Krupy, o ile co do potrzeby wdrożenia wspólnej taryfy nie ma wątpliwości, zdania są zróżnicowane wobec postulatu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży.

Jego zdaniem chodzi o wprowadzanie prostego rozwiązania systemowego w tym zakresie, być może zakładającego symboliczną opłatę za taki bilet. Ocenił, że chodzi o przyzwyczajanie młodych do transportu publicznego, ale też zaznaczenie, że nie jest on za darmo. Jeżeli nie uda się wprowadzić tego rozwiązania od stycznia, miasta będą chciały, by ruszyło od nowego roku szkolnego.

Frankiewicz przypomniał też, że metropolia zaczęła już angażować się w przygotowanie studium transportowego dla jej terytorium, nad którym prace rozpoczął wcześniej Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Docelowo finansowanie studium ma zapewnić GZM. Pod kątem potrzeb mniejszych gmin członkowskich dyskutowany jest też mechanizm wsparcia ich w inwestycjach.

PAP/ as/