Morawiecki chce podatkowego Bretton Woods

Problem rajów podatkowych da się rozwiązać tylko na globalnym poziomie, dlatego też konieczna jest nowa umowa w tej sprawie, podobna do dawnego Bretton Woods, która zawierałaby nowe reguły międzynarodowego prawa podatkowego - zaapelował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

W oświadczeniu, Morawiecki zwrócił też uwagę, że „Unia Europejska powinna silnym głosem walczyć o skończenie z praktykami podatkowymi, które łamią zasady solidarności i elementarnej sprawiedliwości”.

Chodzi o ustalenia międzynarodowego konsorcjum dziennikarzy śledczych (International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) w Waszyngtonie oraz z 380 dziennikarzami z 70 krajów. Ich zdaniem w interesy w oazach podatkowych zamieszanych jest wiele wpływowych osób na całym świecie. W dokumentach pojawiły się nazwiska ponad 120 polityków z prawie 50 krajów, a także m.in. osób bardzo bogatych, sportowców i przedsiębiorców.

Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej powinny niezwłocznie zająć się tematem Paradise Papers, gdyż mówimy najpewniej o miliardach niezapłaconych podatków, które uszczupliły budżety państw członkowskich. Raje podatkowe to niezbudowane szpitale i drogi w Polsce, we Włoszech, na Słowacji czy w Hiszpanii. Raje dla nielicznych, to spadek poziomu życia dla 99 procent społeczeństw - ocenił Morawiecki.