Potrzeba 70 mld zł na drogi wodne

Do końca roku będzie przygotowana specjalna ustawa w sprawie powołania funduszu na rzecz żeglugi śródlądowej - zapowiedział w poniedziałek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Na inwestycje w drogi wodne w całej Polsce potrzeba ok. 70 mld zł

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk w poniedziałek uczestniczył we Wrocławiu w spotkaniu z samorządowcami. Podczas tej konferencji omawiane są inwestycje związane z Odrzańską Drogą Wodną (E-30).

Do końca tego roku chcemy przedstawić ustawę specjalną, powołującą fundusz na rzecz żeglugi śródlądowej. Prowadzimy też bardzo zaawansowane rozmowy z inwestorami, którymi będą konsorcja, w skład których wejdą m.in. spółki energetyczne, banki - powiedział szef resortu.

Dodał, że na wszystkie inwestycje w drogi wodne potrzeba ok. 70 mld zł. Nie chcemy jednak popełniać błędu naszych poprzedników, których inwestycje były mityczne, a nie było zapewnione odpowiednie finansowanie. Dlatego my powołamy najpierw fundusz - podkreślił Gróbarczyk.

Zapowiedział, że konsultowane podczas poniedziałkowej konferencji inwestycje związane z Odrzańską Drogą Wodną (E-30) dotyczą odcinka dolnośląskiego do ujścia Nysy Łużyckiej, ale nie oznacza to wstrzymania prac koncepcyjnych nad innymi inwestycjami zarówno na Odrze, jak i innych rzekach.

To spotkanie jest elementem włączenia samorządów w konsultacje na ten temat. Rozpoczynamy też konsultacje społeczne, także pod kątem ekologicznym, ponieważ wiele negatywnych mitów narosło w związku w inwestycjami w drogi wodne. To, co w Europie Zachodniej jest normalnym rozwiązaniem u nas urasta do rangi katastrofy ekologicznej - mówił Gróbarczyk.

Zapowiedział, że plan zakłada, iż na dolnośląskim odcinku ODW już za dwa lata można się spodziewać pierwszych przetargów na budowę kolejnych stopni wodnych na Odrze. Chodzi też o inwestycje m.in. w porty wodne oraz centra logistyczne, niezbędne do przeładunku towarów.

Podczas konferencji zapowiedziano, że od września przyszłego roku we Wrocławiu rozpocznie działalność technikum żeglugi śródlądowej.

Nabór zaplanowano do jednej klasy, ale jeśli zainteresowanie będzie większe, możemy otworzyć ich więcej - powiedział PAP pełnomocnik ministerstwa Paweł Zapart.

Wydatki na Odrzańską Drogę Wodną to ok. 2,9 mld zł na modernizację 20 stopni wodnych oraz 6,6 mld zł na budowę 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny - ujście Nysy Łużyckiej oraz 4,5 mld zł na budowę ośmiu stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej. Obecnie w Polsce 86 proc. to transport drogowy, 12,5 proc. kolejowy, a jedynie 0,4 proc. odbywa się drogą wodną. Tymczasem zobowiązania w tzw. białej księdze wobec Unii Europejskiej zakładają, że do 2030 r. drogą wodną powinno odbywać się 30 proc. transportu.

za PAP