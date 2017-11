Resort rozwoju: Inwestycje znacząco przyspieszyły

Jeszcze nie mamy oficjalnych danych za trzeci kwartał tego roku, ale stan branży budowlano-montażowej czy przemysłu wyraźnie wskazuje na duże przyspieszenie w inwestycjach - powiedział wiceszef MR Jerzy Kwieciński PAP w poniedziałek.

Pytany, jakiego spodziewa się wzrostu PKB w trzecim kwartale, odpowiedział: „Możemy śmiało powiedzieć, że ten założony w ustawie budżetowej pułap 3,6 proc. za trzeci kwartał zostanie znacząco przewyższony. Myślę, że to będą takie dane, na które wskazuje wiele instytucji międzynarodowych w swych poprawionych, już znacznie wyższych prognozach”.

Kwieciński przypomniał, że „w zeszłym roku spowolnienie w inwestycjach było bardzo wyraźne w przypadku administracji, szczególnie administracji samorządowej, gdzie te inwestycje spadły o połowę”.

W tym roku zakładany przez samorządy poziom inwestycji jest dwukrotnie większy aniżeli w zeszłym roku i nawet jeżeli on nie zostanie osiągnięty, bo myślę, że jednak on nie zostanie osiągnięty, to on będzie znacząco wyższy - mówił.

Również przyspieszyły bardzo wyraźnie inwestycje publiczne na poziomie krajowym. Mam tu na myśli przede wszystkim projekty kolejowe - nadal mamy dobre tempo realizacji inwestycji drogowych, to efekt dobrej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, jak również z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co daje nam w tej chwili rezultaty - podkreślił.

Te wszystkie przedsięwzięcia zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym powinny już zacząć się wyraźnie przekładać na większe tempo inwestycji w gospodarce - wskazał wiceminister rozwoju.