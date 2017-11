Duży krok w stronę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rząd zajmie się wtorek projektem uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Koncepcji dot. Centralnego Portu Komunikacyjnego i być może zostanie ona przyjęta - powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Resort infrastruktury zapewnia, że temat CPK jest uzgodniony.

We wtorkowym porządku obrad rządu jest punkt dotyczący projektu uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - CPK.

Jak dodał, „to oznacza, że wszystkie kwestie, które były przedmiotem dyskusji, dojrzały do rozstrzygnięcia politycznego”.

Koncepcja nie rozstrzyga kwestii, jaki podmiot będzie budował infrastrukturę kolejową. To jest sprawa otwarta. Nie było to potrzebne do rozstrzygnięcia i do przyjęcia Koncepcji budowy Portu Solidarność. Kwestia jest wciąż otwarta - powiedział Wild.