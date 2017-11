Czas na gwarantowaną infrastrukturę?

O ile na temat dochodu gwarantowanego mówi się od wielu lat w ostatnim czasie pojawił się pomysł, zdaniem jego zwolenników, o wiele istotniejszy dla wyrównywania nierówności. Gwarantowana infrastruktura.

Niezależna komisja w Wielkiej Brytanii przygotowała dokument z którego wynika, iż o wiele skuteczniejsze w podnoszeniu poziomu życia mieszkańców globu będzie wdrożenie projektu gwarantowanej infrastruktury.

Co kryje się za tym pojęciem? Zdaniem ekspertów komisji powołanej przy brytyjskim parlamencie (choć będącej niezależną i nie mającą wpływu na legislacje) o ile uniwersalny dochód gwarantowany mógłby pomóc w likwidacji biedy nie uda się całkowicie podnieść wielu państw z ubóstwa bez wprowadzenia powszechnych programów rozwoju infrastruktury.

Członkowie komisji na razie nie ustalili w jaki sposób miałby wyglądać program powszechnego wsparcia budowy infrastruktury np. w krajach trzeciego świata. Nie stwierdzono też co miałoby wchodzić w skład tzw. gwarantowanej infrastruktury, choć przyznano, iż priorytetem byłaby tutaj budowa szpitali czy infrastruktury wodociągowej i komunikacyjnej.

Członkowie komisji zgodzili się jednak co do faktu, iż problemy infrastrukturalne to nie tylko kwestia państw uboższych. Jak wskazano - także państwa rozwinięte muszą walczyć z centralizacją i marginalizacją prowincji.

The Independent/ Futurism/ as/