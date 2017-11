Gliński: Polski rząd jest w Łodzi obecny

Polski rząd jest w Łodzi obecny, ale jest obecny poprzez aktywność łodzian i środowisk lokalnych - powiedział w poniedziałek w Łodzi wicepremier prof. Piotr Gliński. Minister kultury zapowiedział m.in. realizację tunelu średnicowego w Łodzi oraz budowę drogi S14.

Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z udziałem m.in. wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego (pełnomocnik rządu ds. EXPO 2022 w Łodzi) odbywa się konferencja „Miasto Łódź w polityce Rządu RP”.

Gliński podczas konferencji przypomniał, że rząd realizuje program zrównoważonego rozwoju kraju, w którym taki region, takie miasto jak Łódź „pełnią jedną z podstawowych ról”.

Łódź zasługuje na wsparcie, zasługuje na dynamiczny rozwój - podkreślił.

Minister kultury zapowiedział m.in. realizację przed EXPO 2022 tunelu średnicowego łączącego dworzec Łódź-Fabryczna z dworcem Łódź-Kaliska, a także drogi S14. Jak mówił, budowa drogi powinna rozpocząć się „w maju 2018 roku”.

Szef MKiDN mówił też o planie zbudowania Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który według koncepcji rządu ma powstać pomiędzy Łodzią a Warszawą.

Wróciliśmy do tego projektu, decyzje są podjęte. Realizujemy projekt dla Polski, który będzie zlokalizowany pomiędzy Łodzią a Warszawą. To jest projekt o skali nakładu najprawdopodobniej ok. 30 mld zł w całości, mniej więcej w ciągu 10 lat powinniśmy go zbudować, być może szybciej - powiedział. Projekt niezmiernie potrzebny Polsce, ale także naszemu regionowi Europy, bo to jest projekt, który będzie spajał całą koncepcję rozwoju regionu tej części Europy - dodał.

Minister kultury mówił także o planach Poczty Polskiej na budowę Centralnego Hubu Logistycznego (CHL) w okolicach Łodzi, który miałby współpracować z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Wreszcie zaangażowanie mojego resortu. Ja z dumą mogę powiedzieć, że największa alokacja środków europejskich to właśnie Łódź i nie przypadkowo Łódź, ponieważ Łódź przez całe lata, mimo że ma tak olbrzymie tradycje, znane na całym świecie, tradycje kulturowe, olbrzymi potencjał, zasób kulturowy, uczelnie, instytucje kultury, Łódź była w jakimś sensie poszkodowana - ocenił minister.

Gliński podkreślił, że polski rząd jest w Łodzi obecny, ale jest obecny poprzez aktywność łodzian i środowisk lokalnych.

To dzięki temu, że te projekty były odpowiednio przygotowane, mówię zarówno te europejskiej, jak i te, które funkcjonują w programach ministra, ponad 30 programach ministra (…) dzięki tej aktywności oddolnej, dzięki temu, że te projekty są przygotowywane profesjonalnie i służą dobrze społeczeństwu Łodzi, my na szczeblu centralnym możemy dobrze wykonywać swoją pracę poprzez po prostu przekazywanie środków publicznych tam gdzie one powinny być wydatkowane dla dobra całego społeczeństwa lokalnego - zaznaczył.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński ocenił, że „starania Polski i Łodzi o organizację wystawy EXPO 2022 to pokazanie sukcesu udanej transformacji ustrojowej i gospodarczej”.

Na pewno się liczymy - powiedział.

Starania o EXPO w 2022 r. porównał do gonitwy koni, w której „wszystkie idą łeb w łeb”.

Trudno powiedzieć, który z nich wysunie się na czoło. My liczymy, że będzie to Polska i Łódź. Bardzo wiele zależeć będzie od ostatniej prostej, finiszu - mówił.

Zwrócił uwagę, że decyzję będą podejmowali przedstawiciele wszystkich krajów BIE (Biuro Wystaw Międzynarodowych), a w tej chwili do głosowania dopuszczonych jest 112 krajów spośród 169. Według niego jest mało prawdopodobne, że któryś z tych krajów przejdzie w pierwszej rundzie głosowania. Potrzebna będzie druga runda.

Nam zależy, aby się w niej znaleźć - dodał.

Przypomniał, że w proces starań o EXPO 2022 włączeni zostali też prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Akcja dyplomatyczna prowadzona jest na wszystkich kontynentach. Podziękował też łódzkim samorządowcom i władzom miasta za bardzo dobrą współpracę mimo różnic politycznych.

Po konferencji odbyła się dyskusja panelowa „Perspektywy rozwojowe Łodzi” z udziałem wicepremiera Glińskiego, wiceministra Kwiecińskiego, rektora Politechniki Łódzkiej Sławomira Wiaka, prezesa KGHM Polska Miedź Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego oraz prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marka Michalika.

Następnie prezes KGHM Polska Miedź podpisał list intencyjny w sprawie poparcia kandydatury Łodzi do organizacji EXPO 2022.

Polska i miasto Łódź ubiegają się o organizację International EXPO w 2022 roku. To tzw. małe Expo, które odbywa się co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu.

Wystawa miałaby się odbywać od 15 czerwca do 15 września 2022 r. na obszarze niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ) w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Jednym z jego centralnych punktów jest zrewitalizowany kompleks dawnej elektrociepłowni EC1 zamieniony w obiekt o funkcjach edukacyjno-kulturalnych.

O organizację wystawy Łódź rywalizuje ze stolicą Argentyny - Buenos Aires i amerykańskim Minneapolis. Kluczowym zadaniem strony polskiej jest pozyskanie poparcia 169 krajów członkowskich BIE, które organizuje wystawy EXPO. Do uzyskania tego prawa potrzebnych będzie 50 proc. głosów plus jeden. Głosowanie zaplanowane jest na 15 listopada.

Na podst. PAP