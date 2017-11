Co ma wspólnego znany polityk ze zbrojeniówką

Kazimierz Murawski jest prezesem Polskiego Holdingu Obronnego;jego nazwisko pojawiło się w poniedziałek na witrynie spółki. Informację o nowym prezesie podało radio RMF FM, dodając, że prywatnie jest on szwagrem byłego wicepremiera, mec. Romana Giertycha

Jak dowiedziała się PAP w PHO, Murawski został na to stanowisko wyznaczony przez radę nadzorczą 31 października, objął funkcję 2 listopada. Informację o nowym prezesie podało radio RMF FM, dodając, że prywatnie jest on szwagrem byłego wicepremiera, mec. Romana Giertycha. Wcześniej Murawski należał do zarządu PKP Cargo.

Stanowisko prezesa Polskiego Holdingu Obronnego pozostawało przez kilka miesięcy nieobsadzone, zarządem kierował przedstawiciel Rady Nadzorczej.

Główny obszar działalności PHO to dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także maszyn i części zamiennych dla przemysłu wydobywczego, urządzeń i wyposażenie dla kolejnictwa. Spółka oferuje także produkty przemysłu stoczniowego, jak łodzie patrolowe i statki szkolne dla służb mundurowych i odbiorców cywilnych.

PHO (dawniej Grupa Bumar) jest jednym z udziałowców Polskiej Grupy Zbrojeniowej - podległej MON spółki grupującej państwowe firmy branż zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii.

PAP, sek