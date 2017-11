Na tę chwilę resort finansów nie planuje utworzenia Centralnego Rejestru Faktur (CRF) jako odrębnej bazy, ale dzięki JPK od przyszłego roku będzie miał informacje o wszystkich wystawianych fakturach - powiedział dyrektor departamentu podatku od towarów i usług MF Wojciech Śliż.

„W najprostszym rozumieniu Centralny Rejestr Faktur to możliwość posiadania przez ministerstwo informacji o wszystkich fakturach, które w Polsce są wystawiane. Jeżeli tak zdefiniujemy rejestr, to będziemy go mieć po 26 lutego przyszłego roku. Wtedy bowiem uzyskamy pliki JPK_VAT od wszystkich podatników, uzyskamy informacje o każdej fakturze VAT wystawionej przez podatnika VAT w Polsce” - powiedział Śliż.

Według niego biorąc pod uwagę, że nowe obowiązki dotyczące JPK wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., można uznać, że CRF powstanie po tej dacie.

Śliż zaznaczył, że na obecną chwilę nie jest planowane utworzenie rejestru faktur będącego dodatkowym narzędziem - bazą, w której byłyby przechowywane wszystkie faktury VAT, i w której wszystkie faktury VAT byłyby wystawiane.

„Na tę chwilę nie jest to kierunek, w którym chcemy iść. Wydaje się, że byłaby to zbyt duża ingerencja w gospodarkę, budowanie czegoś zupełnie od nowa. Trzeba uwzględnić to, że systemy fakturowania elektronicznego istnieją na rynku od kilkudziesięciu lat i dobrze funkcjonują (). Naszym zdaniem rozwijanie koncepcji CRF powinno opierać się na danych, które uzyskujemy w JPK” - powiedział.

Wskazał, że resort chciałby, aby na bazie danych z JPK można było stworzyć zwrotny kanał komunikacyjny z podatnikiem, żeby mógł on uzyskać informację o tym, czy faktury, które zaraportował w formie JPK - zwłaszcza zakupowe - zostały zarejestrowane w repozytorium MF przez ich wystawcę.

Dałoby to firmie gwarancję, że faktura, która do niej trafiła, jest autentyczna, fiskus o niej wie, co w konsekwencji gwarantowałoby, że można bezpiecznie odliczyć VAT.

MF rozważa też danie podatnikowi szansy na naprawienie błędu bez jakichkolwiek sankcji. W tej koncepcji czynności administracyjne byłyby rozpoczynane, gdyby podatnik z tej szansy nie skorzystał. Obecnie, jeżeli pojawi się błąd w JPK, to informacja o tym trafia do urzędu skarbowego, który podejmuje formalne kroki, wszczynając np. postępowanie sprawdzające.

„System byłby bardziej przyjazny, mniej opresyjny” - ocenił Śliż.

Druga rzecz, którą rozważa MF, to skrócenie terminu składania plików JPK. „To kierunek, w którym zmierza cały świat. Wychodzimy od terminu miesięcznego, ale po jakimś czasie - na pewno nie nastąpi to wkrótce - będziemy go skracać” - wskazał Śliż.

Podkreślił, że teraz resort finansów chce przede wszystkim nauczyć przedsiębiorców prawidłowego składania JPK.

„Podstawowe zadanie dla nas w tej chwili, to doprowadzenie do tego, żeby 1,6 mln podatników, a nie 100 tys. podatników, potrafiło składać prawidłowo pliki JPK. To będzie zadanie na pierwszą połowę przyszłego roku. W tym czasie nie planujemy żadnych specjalnych ruchów odnośnie JPK. Jak okaże się, że podatnicy sobie radzą, będziemy mogli zastanawiać się nad tym, czy nie uruchomić tych dodatkowych funkcjonalności” - wskazał dyrektor Śliż.

