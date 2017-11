Rośnie sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w Polsce we wrześniu tego roku wzrosła o 6,5 proc. w ujęciu rocznym, po wzroście o 6,7 proc. r/r w sierpniu - podał we wtorek Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,8 proc.

Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni roboczych, a dane miesięczne są odsezonowane. Dane Eurostatu obejmują także najmniejsze firmy, zatrudniające poniżej 10 pracowników, czyli w tym przypadku małe, rodzinne sklepy, nie biorą jednak pod uwagę sprzedaży samochodów.

Wcześniej GUS informował, że sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła we wrześniu w ujęciu rocznym o 8,6 proc. Wzrost ten był powyżej rynkowych oczekiwań. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,3 proc.

W komunikacie poinformowano, że sprzedaż detaliczna rok do roku wzrosła we wrześniu o 3,7 proc., po wzroście w poprzednim miesiącu o 2,3 proc. (po korekcie z +1,2 proc.). Teraz spodziewano się wzrostu o 2,8 proc. Sprzedaż detaliczna w strefie euro we wrześniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 0,7 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 0,1 proc. (po korekcie z -0,5 proc.). Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca.

Na podst. PAP