Wiemy gdzie będzie biuro J.P. Morgan w Warszawie

J.P. Morgan otworzy w Warszawie swoje centrum korporacyjne, poinformowała spółka. Biuro powstanie w Atrium Garden, gdzie firma wynajęła 15 500 m2 powierzchni

W procesie opracowywania długoterminowej strategii najmu, poszukiwania odpowiedniej lokalizacji i określania warunków umowy J.P. Morgan doradzali eksperci JLL, zaś w kwestiach prawnych - Clifford Chance, podano.

Ten wyjątkowy projekt wymagał bardzo indywidualnego podejścia do specyficznych potrzeb naszego klienta. J.P. Morgan poszukiwał biura w dobrze skomunikowanej lokalizacji, gwarantującej dostęp do szerokiego grona profesjonalistów gotowych do podjęcia pracy w strukturach bankowego giganta. Jestem przekonany, że zarówno perspektywy biznesowe, związane z prowadzeniem działalności w stolicy, jak również atuty Atrium Garden pozwolą J.P. Morgan na sprawne zbudowanie dużego zespołu ekspertów - powiedział dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, JLL, Jakub Sylwestrowicz, cytowany w komunikacie.