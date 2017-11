Mieszkanie plus na gruntach Poczty Polskiej i PKP

Krajowy Zasób Nieruchomości zyskał dostęp do gruntów Poczty Polskiej i PKP SA. We wtorek podpisano umowy, które pozwolą KZN kupić te nieruchomości - po wycenie rzeczoznawcy, bez przetargów - na potrzeby programu Mieszkanie plus.

Poczta Polska przekazała do dyspozycji KZN 208 nieruchomości, a PKP SA 130 nieruchomości w 58 miastach.

Jak poinformowano w trakcie wtorkowej konferencji, działki oraz budynki, na których będą powstawać mieszkania i domy w ramach programu Mieszkanie plus, zostaną nabyte przez KZN od Poczty Polskiej i PKP SA.

Cieszę się, że to właśnie Poczta Polska i Polskie Koleje Państwowe jako pierwsze podpisały umowy na realizację inwestycji z KZN - powiedział we wtorek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Dzisiaj uruchamiamy ścieżkę w programie Mieszkanie plus, która pozwala wykorzystać nieruchomości będące w zasobach spółek Skarbu Państwa, na zasadach komercyjnych - zauważył minister.

Jak dodał wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, można wykorzystać potencjał inwestycyjny działek Poczty Polskiej oraz PKP SA, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych.

Mamy możliwości nabycia tych działek po cenie rynkowej, w formule bezprzetargowej – zaznaczył Żuchowski.

Zakup działek umożliwiła ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie 11 września br. Na jej mocy powstał tzw. bank ziemi, który gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jak zauważył prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, spółka przekazując nieruchomości do KZN „wychodzi naprzeciw ważnym potrzebom społecznym”. Dodał, że obok 130 nieruchomości już wytypowanych, „do końca roku przekażemy wykaz kolejnych nieruchomości ze 148 miast”, każde powyżej 20 tys. ludzi.

Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski zauważył, że „dzięki wykazowi Krajowy Zasób Nieruchomości zyska pełną informację o położonych w całej Polsce nieruchomościach Poczty, które nie są już użytkowane, a mogą być wykorzystane pod budowę mieszkań bądź adaptację budynków na cele mieszkaniowe”.

Zgodnie z założeniami KZN, maksymalny limit pieniędzy z budżetu państwa wynosi w tym roku do 25 mln zł, w 2018 r. - do 125 mln zł, a w 2019 r. - do 50 mln zł.

Ustawa powołująca Krajowy Zasób Nieruchomości weszła w życie we wrześniu br. KZN ma to być tzw. bankiem ziemi, gospodarującym nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczonymi pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

Zgodnie z przepisami w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, samorządy posiadające grunty Skarbu Państwa są zobowiązane przekazać informację o tych gruntach. Jeśli dotyczy to gruntów w granicach administracyjnych miast. Jeśli chodzi o tereny wiejskie ten czas jest o 80 dni. Później informację o tych gruntach będą weryfikować wojewodowie - oni mają na to 30 dni.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie Mieszkanie plus na gruntach skarbu państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji. Obok domów jednorodzinnych w ramach Mieszkania plus powstawać mają także domki jednorodzinne.

Na podst. PAP