Hans Zimmer otrzymał własną planetoidę

Kompozytor Hans Zimmer, rockman Roger Waters i popularyzator astronomii Jan Desselberger doczekali się swoich planetoid. Odkrywcami planetoid są astronomowie amatorzy: Michał Kusiak i Michał Żołnowski. Nazwy obiektów zatwierdziła Międzynarodowa Unia Astronomiczna.

Jak poinformowali dziś odkrywcy, Międzynarodowa Unia Astronomiczna podjęła decyzję, że planetoida (495253), dostrzeżona na niebie 30 lipca 2013 r., będzie nosiła nazwę HansZimmer. Planetoida ta obiega Słońce przez 3,7 roku, oddalona jest od Ziemi o ok. 240 mln km, jej średnica to ok. 1,5 km. Planetoida HansZimmer znajduje się pomiędzy Marsem a Jowiszem.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaakceptowała też dwie inne, zgłoszone przez Polaków, propozycje nazw nowych planetoid - muzyka związanego niegdyś z Pink Floyd Rogera Watersa i polskiego popularyzatora astronomii Jana Desselbergera. Tak jak asteroida Zimmera, te dwa ciała niebieskie również są usytuowane w sąsiedztwie Marsa i Jowisza.

Planetoidę (495181) RogerWaters Kusiak i Żołnowski odkryli 15 sierpnia 2012. Obiega ona Słońce w ciągu 4,3 roku. Znajduje się w odległości 345 mln km od Ziemi.

Jan Desselberger, czyli planetoida 495759 przemierza drogę wokół Słońca ponad 4 lata. Polacy odkryli ją 10 lutego 2013 r. Od naszej planety jest oddalona o ok. 500 mln km.

„Osobiście bardzo sobie cenimy twórczość muzyczną Hansa Zimmera i Rogera Watersa i ich duży wkład w działalność muzyczną” - powiedział PAP Kusiak. Komentując nazwę Jandesselberger przyznał, że Jan Desselberger w dużym stopniu wpłynął na rozwój jego pasji astronomicznej. Z kolei Żołnowski podkreślił, że jest wielkim fanem Rogera Watersa oraz że muzyka Brytyjczyka towarzyszyła mu przez dłuższy okres życia.

Michał Kusiak to popularyzator nauki, studiował astronomię w Krakowie, na co dzień mieszka w Żywcu. Jest członkiem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Jak dotąd odkrył ponad 160 niewielkich komet na zdjęciach z sondy kosmicznej SOHO, jest współodkrywcą komety C/2015 F2 Polonia i co najmniej kilkudziesięciu planetoid. W 2015 r. został finalistą Plebiscytu Popularyzator Nauki organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i serwis Nauka w Polsce - PAP, w 2014 r. Unia Astronomiczna za aktywną działalność w dziedzinie zatwierdziła propozycję nazwy dla planetoidy 376574 Michalkusiak.

Michał Żołnowski to krakowski lekarz i miłośnik astronomii, jest jednym z założycieli obserwatoriów Rantiga we Włoszech i Polonia w Chile. W 2015 r. współodkrył kometę C/2015 F2 Polonia, wspólnie z Kusiakiem współodkrył kilkadziesiąt planetoid, a także został współodkrywcą gwiazdy supernowej SN2017A. Za swoją działalność w 2014 r. został uhonorowany nazwaniem planetoidy 384815 Zolnowski.

