EBOiR podwyższa prognozę PKB Polski

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 r. do 4,1 proc. z 3,2 proc. i w 2018 r. do 3,4 proc. z 3,2 proc. - wynika z listopadowego raportu, zaś w 2018 r. spowolni do 3,4%

Oznacza podniesienie prognoz wobec oczekiwań z maja br. odpowiednio o 0,9 pkt proc. i o 0,2 pkt. proc.

Wzrost w Polsce wyniesie 4,1% w 2017 r., wspierany przez konsumpcję gospodarstw domowych i odbicie w inwestycjach. […] Tempo wzrostu spowolni do 3,4% [w 2018 r.], gdy zmaleją jednorazowe efekty zwiększenia świadczeń socjalnych - czytamy w komunikacie.

Zdaniem ekonomistów banku w drugiej połowie 2017 r. odbiją inwestycje publiczne, ale nadal słabe pozostają inwestycje prywatne.

Inwestycje sektora publicznego powinny odbić w drugiej połowie 2017 r., dodatkowo wspierane przez nadchodzące wybory samorządowe. Inwestycje prywatne są słabe i nadal stanowią większe ryzyko dla wzrostu. Ponadto, ciasny rynek pracy, na którym kurczy się podaż siły roboczej, a płace rosną, jest dodatkowym czynnikiem, który hamuje inwestycje - napisano w komunikacie.

EBOiR podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,8 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - do 3,9% oraz o 0,3 pkt do 3,4% na 2018 r.

Ogółem, wzrost gospodarczy w 37 krajach objętych analizą EBOiR-u ma wzrosnąć o 3,3% w tym roku i o 3% w 2018 r. po wzroście o 1,9% w ub.r.

Warto zauważyć, że wskaźnik inwestycji w relacji do PKB, który spadł poniżej 18 proc. w połowie 2017 r., zanotował najniższy poziom od 1996 roku - dodano w komunikacie.

ISBnews, PAP Biznes, mw