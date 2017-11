Prognoza EBOiR to pochwała polskiego budżetu

Podniesienie prognozy wzrostu PKB Polski przez EBOiR to dowód na to, że rząd trafnie przygotował budżet - powiedział PAP Janusz Szewczak, wiceszef sejmowej komisji finansów

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju we wtorek podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 r. do 4,1 proc. z 3,2 proc., a w 2018 r. do 3,4 proc. z 3,2 proc.

Mówiłem jeszcze w grudniu ubiegłego roku, że wyniki gospodarcze będą sensacyjnie pozytywne na koniec roku - powiedział Szewczak. W mojej ocenie wyraźnie widać, że koniunktura jest doskonała, wzrost gospodarczy w tym roku i w przyszłym będzie w granicach 4 lub więcej niż 4 proc. - powiedział Szewczak (PiS).

Szewczak zauważył, że ta prognoza to dowód na to, że trafnie przygotowaliśmy budżet. W grudniu wyniki będą jeszcze lepsze, bo w czwartym kwartale ruszyły inwestycje. Z tego powodu przyszły rok może być jeszcze lepszy niż obecny - powiedział Szewczak.

Jak poinformowano w komunikacie EBOIR inwestycje sektora publicznego powinny odbić w drugiej połowie 2017 r., dodatkowo wspierane przez nadchodzące wybory samorządowe. Inwestycje prywatne są słabe i nadal stanowią większe ryzyko dla wzrostu. Ponadto, ciasny rynek pracy, na którym kurczy się podaż siły roboczej, a płace rosną, jest dodatkowym czynnikiem, który hamuje inwestycje - napisano.

Konsumpcja prywatna, wspierana przez akomodacyjną politykę społeczną oraz coraz lepszy rynek pracy, a także odbijające inwestycje powinny przyspieszyć wzrost PKB w 2017 roku do poziomu 4,1 proc. - napisano w raporcie EBOiR.

W 2018 r. wzrost PKB prawdopodobnie spowolni do 3,4 proc. proporcjonalnie ze wzrostem cen, który może osłabić silną obecnie konsumpcję prywatną - dodano w raporcie EBOiR.

Ekonomiści banku spodziewają się odbicia inwestycji publicznych, ale zwracają uwagę na niski poziom inwestycji prywatnych.

PAP, mw