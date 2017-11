W Łomży powstanie Mieszkanie plus

W Łomży, w ramach programu Mieszkania plus, powstanie 115 lokali na wynajem o atrakcyjnym czynszu. We wtorek podpisano list intencyjny dotyczący ich budowy. To pierwsza umowa w Polsce podpisana na podstawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

List intencyjny podpisali wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz pełnomocnik ds. organizacji KZN Tomasz Tomala.

Od samego początku widać duże zainteresowanie rządowym programem Mieszkanie plus - mówi prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.

Dodał, że miasto prowadzi już rozmowy dotyczące powstania kolejnych mieszkań przy dawnych terenach kolejowych.

Żuchowski wyraził nadzieję, że „ta pierwsza umowa, jeśli chodzi o ten samorząd i województwo podlaskie, i bezpośrednio miasto Łomża, będzie dobrym przykładem dla pozostałych samorządów”.

Jak podkreślił wiceminister, „wstępne zainteresowanie i pytania napływające do gminy świadczą o tym, że mieszkania na wynajem z opcją wykupu są bardzo poszukiwane”.

Atutem Łomży jest to, że jest lokalnym centrum gospodarczym i społecznym, które oferuje usługi o znaczeniu dla regionu - ocenił.

Wstępna koncepcja przygotowana przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego Łomży przewiduje, że na działkach o powierzchni blisko 1 ha powstaną dwa budynki wielorodzinne, w których znajdzie się 115 mieszkań. Dodatkowo powstanie Przedszkole Publiczne nr 5, które zostanie przeniesione ze starego budynku.

Budynki powstaną w dobrze skomunikowanej części miasta. Pierwszy blok stanie przy ul. Rubinowej (53 mieszkania), drugi zaś przy ul. Sikorskiego (62 mieszkania oraz przedszkole na parterze).

Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku przy ul. Rubinowej zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Do dyspozycji przyszłych najemców zostanie przeznaczonych 115 miejsc postojowych. Średni metraż lokali wyniesie ponad 40 m kw., największą część będą stanowiły mieszkania dwu- i trzypokojowe.

Mieszkanie plus, jest to mieszkanie pełnowartościowe, pełno standardowe w pełni wyposażone, takie jakie kupujemy na rynku deweloperskim - dodał wiceminister.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września br. Dzięki niej powstał tzw. bank ziemi, do którego zostaną włączone grunty gminne oraz Skarbu Państwa. To na nich będą budowane mieszkania o atrakcyjnym czynszu w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie Mieszkanie plus na gruntach skarbu państwa włączonych do KZN powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji. Obok domów jednorodzinnych w ramach Mieszkania plus powstawać mają także domy jednorodzinne.

Na podst. PAP