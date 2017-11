Ustawa o CPK w Sejmie do końca roku

Chcemy, by ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym trafiła jak najszybciej do Sejmu, czyli do końca roku - powiedział PAP Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Rząd we wtorek przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a port ma być budowany przez kolejnych osiem lat. Uchwałę przedłożył Radzie Ministrów Wild.

Jak powiedział, priorytety na najbliższe tygodnie to specustawa m.in. przyspieszająca proces inwestycyjny oraz powołanie spółki, której zostanie powierzona inwestycja jako całość. Ma ona być podmiotem ze 100-procentową własnością Skarbu Państwa.

Musimy wszyscy starać się, aby ustawa trafiła jak najszybciej do Sejmu, do końca tego roku - powiedział.

I jak mówi: „gdy będziemy mieli te dwa elementy, to uruchomimy trzeci element, czyli wszczęcie postępowań środowiskowych na podstawie nowej ustawy przez spółkę specjalnego przeznaczenia”.

Postępowania środowiskowe powinny ruszyć na początku przyszłego roku, na podstawie właśnie tej ustawy. Ostatecznym terminem jest koniec pierwszego kwartału 2018 r. - mówił.

Pytany o nadzór nad spółką Wild ocenił, że „musi mieć narzędzia efektywnego nad nią nadzoru”.

Jak poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, Wild rekomenduje wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego.

Budowa nowego obiektu jest konieczna, bo Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Niedługo nie będzie w stanie obsłużyć rosnącego ruchu - jego przepustowość jest na wyczerpaniu (od lipca 2016 r. do lipca 2017 r. ruch na tym lotnisku wzrósł o 24,7 proc.). Nowo tworzony obiekt przejmie ruch cywilny z Lotniska Chopina - poinformowało CIR w komunikacie.

Jak przekazano, nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln.

Lotnisko ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli powinien być otwarty w 2027 r.

Przewidziano także stworzenie prawnych i infrastrukturalnych warunków do ulokowania w otoczeniu Portu Solidarność nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić np. parki biznesu, centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, a także inne centra konferencyjne oraz obiekty biurowo-administracyjne. Oznacza to, że od początku w sposób przemyślany będzie można stworzyć nowe miasto - napisano w komunikacie.

CIR podkreśla, że realizacja planowanego przedsięwzięcia „wymaga przyjęcia programu wieloletniego, który zapewni niezbędny poziom finansowania inwestycji z budżetu państwa”.

Konieczne będzie także przyjęcie specjalnej ustawy, przyspieszającej proces inwestycyjny oraz zakładającej usprawnienia proceduralne, np. połączenie postępowania środowiskowego i lokalizacyjnego. Niezbędne będzie też wszczęcie procedur środowiskowych mających na celu uzyskanie wykonalnych, prawomocnych decyzji środowiskowo-lokalizacyjnych – czytamy. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Na podst. PAP