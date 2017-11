LOT z ogromnym zyskiem

PLL LOT po trzech kwartałach br. odnotowały ponad 260 mln zł zysku operacyjnego EBIT - powiedział prezes spółki Rafał Milczarski. Dodał, że na koniec roku przewoźnik może osiągnąć ponad 280 mln zł zysku. LOT w 2017 r. może przewieźć prawie 7 mln pasażerów.

„Po trzech kwartałach tego roku mamy ponad 260 mln zł zysku operacyjnego EBIT. Myślę, że na koniec roku powinniśmy przekroczyć 280 mln zł. Czy przekroczymy 300 mln zł - zobaczymy. Ale z w miarę dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że wynik będzie dobry zarówno na poziomie EBIT i netto” - powiedział Milczarski.

Polskie Linie Lotnicze LOT w 2016 r. zarobiły 303 mln zł netto oraz 184 mln zł na działalności podstawowej, czyli przewozie pasażerów. W tegorocznym budżecie spółka zaplanowała 175 mln zł zysku z działalności podstawowej. Wcześniej LOT po raz ostatni przed 2016 r. miał zysk netto w 2013 r., a zysk na działalności podstawowej - w 2014 r.

Jak powiedział Milczarski, zysk LOT-u za ten rok mógłby być większy, gdyby nie „przeszkoda” związana z przepustowością warszawskiego Lotniska Chopina, które jest hubem polskiego przewoźnika.

„Przepustowość Lotniska Chopina nie do końca pozwala nam zrealizować wszystko, co chcielibyśmy. W tym momencie poruszamy się już w takich kategoriach tzw. drugiego najlepszego wyboru. Dla rozwoju LOT-u kluczowe znaczenie ma to, jakie będą dalsze możliwości rozwoju Lotniska Chopina i usprawnień, które tam muszą nastąpić. Bardzo ważny okres przed nami. Przez 8-10 lat będziemy budować Centralny Port Komunikacyjny. My w tym czasie, jako LOT, musimy się rozwijać. Jest potencjał, żebyśmy się rozwijali” - tłumaczył Milczarski.

Jak dodał, kolejną potrzebą jest uzupełnienie kadr w branży. „Musimy otworzyć się na zatrudnienie. Jest bardzo dużo wakatów na samym Lotnisku Chopina. Nasi partnerzy handlingowi, jak LS Airport Services, czy Welcome Airport Services cierpią na brak rąk do pracy. To powoduje, że pasażerowie m.in. oczekują dłużej na odebranie bagażu. Niektórym się wydaje, że w lotnictwie to tylko po znajomości. A to nieprawda. Lotnictwo to merytokracja, a zatem nie trzeba żadnych znajomości, żeby się zatrudnić” - podkreślił.

Zapytano prezesa o to, ilu pasażerów w tym roku może przewieźć LOT. „Około 6,7-6,8 mln pasażerów LOT może przewieźć w tym roku. W przyszłym może to być ponad 9 mln podróżnych” - odpowiedział.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszym półroczu tego roku Polskie Linie Lotnicze LOT przewiozły ponad 3 mln 688 tys. pasażerów, uzyskując 22,32 proc. udziału w rynku. Z danych LOT wynika, że od stycznia do września linia przewiozła ok. 5,5 mln podróżnych.

