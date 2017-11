Kurier Poczty Polskiej teraz z terminalem płatniczym

3,5 tys. kurierów Poczty Polskiej ma terminale płatnicze, dzięki którym można płacić kartą za przesyłki pobraniowe - poinformowała spółka. Podkreśliła, że będzie to szczególnie istotne w okresie przedświątecznym.

„Coraz więcej Polaków nie nosi gotówki przy sobie, wypłaty z bankomatów często wiążą się z dodatkowymi opłatami, dlatego wprowadzamy terminale płatnicze” - powiedział członek zarządu Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel.

Dodał, że takie ułatwienie będzie „szczególnie istotne podczas przedświątecznego szczytu paczkowego”.

Jak poinformowano w komunikacie, usługa jest dostępna dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Poczta Polska jest największą firmą dystrybucyjno-logistyczną w kraju. Z przeprowadzonych badań wynika, że spółka jest na pierwszym miejscu jako najczęściej wybierany dostawca kupionego w e-sklepach towaru - 55 proc. badanych sklepów wskazuje, że z usług kurierskich i paczkowych Poczty Polskiej korzysta najwięcej klientów.

Jak wynika z badań Kantar TNS dla Izby Gospodarki Elektronicznej, co czwarta transakcja e-commerce opłacana jest już po tym, gdy paczka dotrze do odbiorcy. Jest to spowodowane głównie przyzwyczajeniami klientów (20 proc.), chęcią zachowania anonimowości (16 proc.), brakiem zaufania do sklepów (15 proc.) oraz obawą przed tym, że zamówiony towar nie dotrze (14 proc.).

W 2016 r. około 30 proc. paczek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej opłacono gotówką za pobraniem, a średnia kwota takiej transakcji to 200 zł.

Partnerami projektu wyposażenia wszystkich kurierów Poczty Polskiej w terminale płatnicze są MasterCard, Visa i eService. (PAP)