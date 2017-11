Energa zalicza udany kwartał

Grupa Energa po trzech kwartałach odnotowała poprawę wyników finansowych i operacyjnych. EBITDA wyniosła 1,6 mld zł i zwiększyła się o 7 proc. Wzrósł także wolumen dystrybucji, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W III kwartale Grupa pozyskała także 250 mln euro w formie obligacji hybrydowych na inwestycje w Segmencie Dystrybucji - tradycyjnie największym Segmencie działalności Grupy.

Po dziewięciu miesiącach tego roku zysk netto Grupy Energa wyniósł 559 mln zł (w porównaniu do 74 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.). W samym III kwartale EBITDA Grupy Energa wyniosła pół miliarda złotych - o 14 proc. więcej niż rok wcześniej, a wynik netto 71 mln zł (w porównaniu do 190 mln w ub. roku). Warto jednak podkreślić, że zysk netto Grupy przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów (zdarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym) w III kw. br. był z kolei wyższy aż o ponad 80% w porównaniu do III kw. 2016 roku. Dominujące znaczenie dla wyników Grupy w III kw. br. miał niezmiennie Segment Dystrybucja. Przychody tego segmentu były wyższe o 7% niż rok temu. Dzięki podpisaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego, Grupa Energa pozyskała w III kwartale br. 250 mln euro na modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych w latach 2017-2019 (szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to ponad 800 mln euro). Dzięki nowym inwestycjom poprawi się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ograniczone zostaną straty sieci oraz poprawi się jakość obsługi obecnych ponad 3 mln odbiorców.

Mamy szczególną satysfakcję, bo bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału pokazują, że wykorzystaliśmy skutecznie wszystkie przewagi osiągnięte w dwóch poprzednich kwartałach. Mamy stabilną sytuację finansową, dzięki czemu mogliśmy pozyskać zewnętrze finansowanie na bardzo korzystnych zasadach – podkreśla Daniel Obajtek, prezes Zarządu Energa SA . – Nie słabnie nasza siła napędowa, czyli Segment Dystrybucji, ale dobre wyniki odnotowaliśmy też w Segmencie Wytwarzanie. W wynikach widać efekty rosnącego popytu na nasze usługi, wyższej efektywności aktywów wytwórczych oraz konsekwentnie realizowanej polityki racjonalizacji kosztów. Podzieliliśmy się także zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Potwierdzeniem tego, że Grupa znajduje się w dobrej kondycji są m.in. pozytywne rekomendacje analityków dla akcji Spółki.

Segment Dystrybucja wypracował 82% EBITDA Grupy w III kwartale br. EBITDA tego Segmentu była wyższa o ok. 5% niż w roku poprzednim i wyniosła 411 mln zł. Na tak dobry wynik wpłynęła wyższa marża na dystrybucji wynikająca z korzystnej struktury sprzedaży. Pozytywny wpływ miał także niższy poziom kosztów OPEX (głównie odpisy aktualizujące należności). Zysk netto w III kwartale br. był wyższy niż w tym samym kwartale roku poprzedniego o 14 mln zł. Wyższy, o 182 GWh (o 3%) był też wolumen dystrybuowanej energii.

Segment Wytwarzanie poprawił swój wynik EBITDA o 63 mln zł w porównaniu do III kw. 2016 roku. Osiągnięte 90 mln zł EBITDA to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, praw majątkowych oraz regulacyjnych usług systemowych. Wzrost produkcji energii elektrycznej w porównaniu do III kw. ub. roku odnotowano we wszystkich głównych aktywach, w elektrowni w Ostrołęce (o 12%), elektrociepłowniach Grupy (o 33%), źródłach wodnych (o 30%) i wiatrowych (o 26%). Dodatkowo, odnotowano wzrost średnich cen sprzedaży energii elektrycznej w linii biznesowej Elektrownia w Ostrołęce. W III kwartale 2017 roku w Segmencie Wytwarzania dokonano odpisów aktualizujących wartość istniejących farm wiatrowych na łączną kwotę 70,6 mln zł i projektowanych farm wiatrowych na wartość 4,1 mln zł oraz wartość firmy (goodwill) w wysokości 10,9 mln zł.

Segment Sprzedaż w III kwartale 2017 roku, mimo wyraźnego spadku marży na sprzedaży energii elektrycznej oraz niskich dochodów z obrotu gazem, wypracował dodatni wynik EBITDA na poziomie 13 mln zł. Segment kontynuuje aktywną politykę pozyskiwania klientów, których liczba przekroczyła w połowie br. historyczny poziom 3 mln tzw. PPE, czyli punktów poboru energii. Ta polityka, w połączeniu ze wzrostem średniego zużycia energii elektrycznej przez klientów, przyczyniła się do wzrostu wolumenu sprzedaży detalicznej o 4% w porównaniu do III kw. ubiegłego roku. We wrześniu br. Energa Obrót podjęła decyzję o uznaniu długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne z uwagi na tryb ich zawarcia (bez przeprowadzenia przetargu). Wśród nich znalazły się umowy generujące ogromne straty dla Segmentu (rozliczenia oparte o opłatę zastępczą, a nie ceny rynkowe). Decyzja ta nie wpłynie znacząco na wyniki Segmentu w 2017 roku z uwagi na dokonanie umorzenia zdecydowanej większości certyfikatów za bieżący rok. Pozytywnego wpływu na wyniki należy oczekiwać w kolejnych latach. Będzie on jednak uzależniony od rozstrzygnięć sądowych. Spółka wdraża model biznesowy, w którym pełni rolę integratora produktów i usług zbudowanych wokół energetycznego DNA Grupy. Stale rozwija także elektroniczne kanały obsługi klienta oraz sprzedaży.

Równolegle do modernizacji i rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej, Grupa rozwija projekt inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Ma on poprawić efektywność i bezpieczeństwo dostarczania energii klientom, ale także umożliwić korzystanie z nowych usług. Na ten cel Energa Operator pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ponad 166 mln zł. To pozwoli obecnie zwiększyć do 240 mln zł pulę środków, które będą przeznaczone na finansowanie przebudowy sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania oraz budowę systemów magazynowania energii.

Łącznie w trzech kwartałach 2017 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie blisko 794 mln zł, z czego 674 mln zł w Segmencie Dystrybucji. Prace obejmowały rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. Prowadzono również prace modernizacyjne, które mają poprawić niezawodność dostaw energii elektrycznej. Grupa planowo inwestuje w innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. W Segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie remontu w Elektrowni Ostrołęka B. W IV kwartale przewidziane jest zdecydowane przyspieszenie inwestycji Grupy, które powinny przekroczyć 452 mln zł zrealizowane w ostatnim kwartale ub.r.

W III kwartale Energa Operator osiągnęła wskaźniki SAIDI i SAIFI na poziomie odpowiednio 171,7 min./odb. i 1,1 przerwy/odb. Odnotowany wzrost wskaźników SAIDI i SAIFI w III kwartale tego roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wynikał ze zdarzeń niezależnych od spółki. Występujące w sierpniu 2017 roku ekstremalne, nienotowane wcześniej w takiej skali, niekorzystne warunki pogodowe, w tym huraganowe wiatry, doprowadziły do masowych awarii i zniszczenia wielu odcinków krajowej sieci energetycznej. Na terenie obsługiwanym przez Energę, po sierpniowym kataklizmie dostępu do energii elektrycznej nie miało 178,5 tys. odbiorców i 8 tys. stacji transformatorowych (SN/nN), z czego około tysiąc wymagało naprawy lub częściowej odbudowy. Zniszczonych, często do pełnej rekonstrukcji, było w krytycznym momencie 200 ciągów linii przesyłowych, w tym 61 SN. W kluczowym momencie w naprawianiu szkód i przywracaniu dostaw energii brało udział 150 brygad. Sieć dystrybucyjna Energi Operatora była ubezpieczona, dlatego straty w majątku nie przełożą się na wyniki Grupy.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Energa/ as/