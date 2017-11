Pekao: Zysk sięgnął 536,2 mln zł

Zysk netto grupy Pekao SA w trzecim kwartale tego roku wzrósł do 536,2 mln zł z 520,7 mln zł rok wcześniej - poinformował dziś bank w raporcie. Dodano, że Pekao planuje ponad 3 mld zł zysku netto w 2020 r., a cały zysk za lata 2017 - 2018 przeznaczy na dywidendę.

Oczekiwania 11 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 511 mln zł do 564 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2017 r. wyniósł 1,42 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,78 mld zł. Bank podał, że w warunkach porównywalnych, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, zysk wzrósł o 6,2 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.152,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.154,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.136-1.165,3 mln zł). Marża odsetkowa po III kwartałach wynosi 2,8 proc.

Wynik z prowizji w III kwartale 2017 roku wyniósł 580,1 mln zł i również był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 579,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 567,3 mln zł do 589,7 mln zł).

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 838,2 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (835,6 mln zł).

Po trzech kwartałach 2017 roku wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 45,2 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 43,3 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2017 roku 138,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 9 proc. niższych odpisów na poziomie 126,7 mln zł.

Koszty ryzyka w trzecim kwartale wyniosły 46 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,0 proc., natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 72,1 proc.

Kredyty na koniec września 2017 r. wyniosły 134,88 mld zł i były wyższe o 6 proc. niż na koniec września 2016 r. Kredyty klientów detalicznych wzrosły o 10,5 proc., a kredyty klientów korporacyjnych o 4,3 proc.

Bank podał, że wartość udzielonych pożyczek gotówkowych osiągnęła najwyższy w historii poziom ponad 2,3 mld zł, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu do III kwartału 2016 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,5 proc.

„Obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100 proc. z zysku netto za lata 2017 i 2018” - napisano w komunikacie.

„Doskonałe zarządzanie ryzykiem, najwyższa w Polsce nadwyżka kapitałowa, dobra pozycja płynnościowa oraz zdrowy bilans stanowią unikalną kombinację czynników dającą Pekao najsilniejszą platformę do wejścia na ścieżkę wzrostu” - dodano.

Bank Pekao SA planuje, że w 2020 roku jego zysk netto wyniesie ponad 3 mld zł. Bank chce przeznaczyć na dywidendę 100 proc. zysku netto za lata 2017 i 2018 - poinformowało Pekao w strategii na lata 2018-2020.

Jak zaznaczono, Pekao pozostanie bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty klientów.

Bank zamierza mocniej skoncentrować się na rentowności relacji, szczególnie w segmencie dużych firm, gdzie jego pozycja rynkowa jest silna.

„W segmencie Mikro ambicją Pekao jest 3-krotnie szybszy przyrost klientów, a w segmencie MŚP dwukrotnie szybszy” - napisano w komunikacie.

W segmencie klientów indywidualnych Pekao zamierza 2-krotnie zwiększyć skalę akwizycji nowych rachunków.

Bank podał, że zamierza lepiej wykorzystać synergie, wynikające z dużej skali działania we wszystkich segmentach klientów oraz szans, jakie daje współpraca z PZU i PFR.

„W perspektywie roku 2020 Bank chce także wdrożyć metodę ratingów wewnętrznych, co umożliwi optymalizację kapitałochłonności oraz pozytywnie wpłynie na możliwości dalszego wzrostu i rentowność kapitału w dłuższej perspektywie czasowej” - napisano w komunikacie.

