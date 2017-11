Nowe drogi do 2022 roku

Do 2022 r. odcinek Zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem ma być dwujezdniowy. W środę ogłoszono przetarg na tę inwestycję w formule „projektuj i buduj”. Firmy mogą składać oferty do 18 grudnia.

„Plany kreślone przez kilkanaście lat się urzeczywistniają. Droga między Rdzawką a Nowym Targiem to nie jest droga o charakterze lokalnym czy regionalnym. To nie tylko droga wyłącznie dla mieszkańców Małopolski, ale dla wszystkich Polaków i tych, którzy do naszego kraju przybywają. Droga, która otwiera Sądecczyznę i Podhale na świat” - mówił w środę w Krakowie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Dodał, że trudności w dojeździe do ośrodków turystycznych na Sądecczyźnie i Podhalu sprawiały, że wiele osób wybierało wyjazd na narty do miejscowości za granicą, twierdząc, że dojazd do nich jest łatwiejszy. „Możemy zapewnić mieszkańców Warszawy, Trójmiasta, Łodzi i Podlasia, Zachodniopomorskiego, wszystkich tych, którzy jadą na Podhale, że w sposób swobodny, ale przede wszystkim, co ma pierwszoplanowe znaczenie, bezpiecznie będą mogli wkrótce dojechać do celu i w czasie uprzednio zaplanowanym również stamtąd wyjechać” - mówił Adamczyk.

Obecnie droga krajowa 47 między Rdzawką a Nowym Targiem jest w każdym kierunku jednojezdniowa. To „wąskie gardło” dla kierowców zmierzających na Podhale. Według pomiarów z 2015 r. średni ruch dobowy na tym odcinku Zakopianki sięga 18 tys. pojazdów, a w weekendy, ferie i wakacje znacząco wzrasta.

Planowana inwestycja przewiduje budowę: 16,1 km dwujezdniowej drogi, czterech węzłów drogowych w Obidowej, Klikuszowej, Nowym Targu Zachód i Nowym Targu Południe oraz 22 obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów i estakad. Ponadto, konieczne będzie wybudowanie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, kanalizacji i odwodnienia, ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt.

Szacuje się, że inwestycja będzie - ze względu na trudny teren i konieczność wybudowania wielu obiektów inżynieryjnych - kosztować ok. 1 mld zł. Ma się zakończyć w ciągu 44 miesięcy od daty zawarcia umowy.

„Przetarg chcemy rozstrzygnąć w czerwcu bądź lipcu przyszłego roku. Prace najwcześniej rozpoczną się z końcem 2019 r., ponieważ to przetarg w trybie +projektuj i buduj+. My mamy nieaktualny projekt i będzie on dodatkiem informacyjnym, który w pewnym stopniu uprości wykonawcy przygotowanie nowego projektu, ale uzgodnienia wykonawca musi zrobić od nowa” - powiedział dziennikarzom dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński.

Droga krajowa 47 na odcinku Rdzawka - Nowy Targ formalnie nie będzie drogą ekspresową, ale będzie w zasadzie spełniać jej parametry. Będzie to droga o ruchu przyspieszonym. Odcinek ten będzie kontynuacją istniejącej dwujezdniowej DK 47 i połączy się z nią w Rdzawce.

Prace przygotowawcze do tej inwestycji trwały w latach 2008-15 i zostały przerwane. W czerwcu tego roku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził aneksy do programów inwestycyjnych dla rozbudowy drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. Inwestycja ma ważną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.

PAP/ as/